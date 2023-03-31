Bilgisayarın şarj aletinden uyuşturucu madde çıktı - Son Dakika
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Bilgisayarın şarj aletinden uyuşturucu madde çıktı

31.03.2023 22:52
Bilgisayarın şarj aletinden uyuşturucu madde çıktı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde narkotik ekiplerinin yaptığı operasyonda bilgisayarın şarj aletinin içerisine zulalanmış uyuşturucu madde ele geçirildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde narkotik ekiplerinin yaptığı operasyonda bilgisayarın şarj aletinin içerisine zulalanmış uyuşturucu madde ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri 24 yaşındaki H.C.D. isimli şahsın ilçeye uyuşturucu getireceği bilgisi üzerine operasyon için düğmeye bastı. Otomobilin Bodrum'a giriş yapmasıyla birlikte ekipler uzaktan takip etmeye başladı. İlçe girişinde durdurulan otomobili arayan ekipler bilgisayarın şarj aletinin içerisinde zulalanmış 70 gr esrar ele geçirdi. Gözaltına alınan şüphelinin sorgusunun ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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Narkotik, Bodrum, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bilgisayarın şarj aletinden uyuşturucu madde çıktı - Son Dakika


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