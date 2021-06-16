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Bilgisayarının çalındığını ileri süren adam, sigorta parası için kendi iş yerine hırsız gibi girmiş - Son Dakika

Bilgisayarının çalındığını ileri süren adam, sigorta parası için kendi iş yerine hırsız gibi girmiş

16.06.2021 13:25

Şişli'de bir kişinin kaybolan bilgisayarının parasını sigortadan almak için kendi iş yerine hırsız gibi girerek, polise gidip şikayetçi olduğu ortaya çıktı. Güvenlik kameralarının incelenmesi üzerine hırsızlık şüphelisinin kendisi olduğu öğrenilen kişi, ifadesinin alınması üzerine serbest bırakıldı.

Şişli, Fulya Mahallesinde iş yeri bulunan Cem İ. geçen hafta polise iş yerinden bilgisayarı ve bisikletinin çalındığı ihbarında bulundu. Polisler sokak üzerindeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

KENDİ İŞ YERİNE HIRSIZ GİBİ GİRDİ

Ekipler, güvenlik kameralarındaki kişinin ihbarda bulunan Cem İ. olduğunu tespit etti. Ekipler Cem İ.'nin ifadesini aldı. Cem İ.'nin ifadesinde, kaybolan bilgisayarının parasını sigortadan alabilmek için bu yola başvurduğunu, bunun suç olduğunu bilmediğini ve pişman olduğunu söylediği belirtildi. Cem İ. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Bilgisayarı kaybolan kişiden akılalmaz yöntem; kendi işyerine hırsız gibi girdi
Bilgisayarının çalındığını ileri süren adam, sigorta parası için kendi iş yerine hırsız gibi girmiş

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Bilgisayarının çalındığını ileri süren adam, sigorta parası için kendi iş yerine hırsız gibi girmiş - Son Dakika


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