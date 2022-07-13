Bilgisayarınız bu tehdit yüzünden yavaşlamış olabilir! - Son Dakika
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Bilgisayarınız bu tehdit yüzünden yavaşlamış olabilir!

13.07.2022 23:00
Bilgisayarınız bu tehdit yüzünden yavaşlamış olabilir!

AMD ve Intel işlemcilerini tehdit eden yeni bir Retbleed saldırısı gözlemlendi. İşte Retbleed hakkında bilmeniz gerekenler.

AMD ve Intel işlemcilerini etkilediği belirtilen yeni bir güvenlik açığı, bilgisayarınızın yavaşlamasına yol açabilir. Her iki platformda da gözlemlenen yeni kusur, bilgisayar korsanlarının çekirdek belleğine erişmesine kapı aralıyor. AMD ve Intel kullanıcılarını etkileyen yeni Retbleed yürütme saldırısından nasıl korunabilirsiniz?

Retbleed yürütme saldırısı: AMD ve Intel kullanıcıları tehlikede

ETH Zurich'teki iki araştırmacı tarafından keşfedilen yeni çip kusuru, milyonlarca kullanıcıyı etkileme potansiyeline sahip. Retbleed adındaki yürütme saldırısıyla AMD ve Intel çiplerine sızmayı başaran hackerlar, bilgisayarın performansını bile kısabilir.

Bilgisayarınız bu tehdit yüzünden yavaşlamış olabilir!

Çekirdek belleğine erişen ve çipin çalışma hızında oynamalar yapabilen Retbleed saldırısı, donanım üzerindeki herhangi bir bilgiye yetkisiz erişim hakkı tanıyor. Yani tehdit aktörleri bilgisayarınızın performansıyla oynamakla kalmıyor, aynı zamanda şifreleme anahtarlarını, parolaları ve gizli çip dizilerini görebiliyor.

Intel sonunda beklenen adımı attı!

Araştırmacılar henüz bilgisayar saldırısına rastlamadıklarını söyledi. Fakat birden fazla bilgisayarı bulut sistemleri üzerinden paylaşan şirketler özellikle tehlike altına olabilir. Ayrıca güvenlik açığından etkilenen işlemcilerin dünyanın dört bir tarafında kullanıldığına dikkat çekildi.

Intel ve AMD sistemlerinde bellek erişimi kazanmak ve bilgi çalmak için kullanılabileceği ifade edilen Retbleed'in şimdilik hangi modelleri bilinmiyor. Ancak araştırmacılar, AMD tarafında Zen 1, Zen 1+ ve Zen 2'nin etkilendiği ve Intel'de ise Alder Lake'e kadar olan işlemciler tehlike altında olduğuna inanıyor.

Bilgisayarınız bu tehdit yüzünden yavaşlamış olabilir!

Bir süre önce de Spectre ve Meltdown saldırıları gün yüzüne çıktı. Milyonlarca Intel kullanıcısının verilerini riske atarak şirketin başına bela olmuştu. Spectre'nin hem Intel hem de Arm modellerini etkilediği belirtildi. Retbleed'in "Spectre v2" olarak adlandırıldığını da unutmamak lazım.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

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Kaynak: Shiftdelete

Advanced Micro Devices, Intel, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Bilgisayarınız bu tehdit yüzünden yavaşlamış olabilir! - Son Dakika

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