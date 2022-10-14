USB'den format nasıl atılır? Adım adım anlatım! - Son Dakika
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USB'den format nasıl atılır? Adım adım anlatım!

14.10.2022 10:41
USB'den format nasıl atılır? Adım adım anlatım!

Bilgisayarınıza format atmak istiyorsanız bunun en kolay yöntemi USB ile olacaktır. İşte UEFI Windows kurulumu...

Bilgisayarlara format atmak, sürücü yani HDD veya SSD içindeki tüm verilerin silinip işletim sistemini yeniden kurmaktır. Bu işlem genellikle cihazlarımız çok yavaşladığında, işlevlerini yerine getiremediğinde veya temizleyemediğimiz virüsler bulaştığında, yani cihaz artık güvenlik riski taşıdığında yapılır. Biz de bunun en kolay yollarından biri olan UEFI Windows kurulumu adımlarını paylaşıyoruz.

USB ile format nasıl atılır?

Windows kullanıcıları bilgisayarlarını sıfırlamak istediği zaman, önceden hazırlamış oldukları UEFI USB bellekler sayesinde, kolayca işletim sistemi yüklemesi yapabiliyor. Ayrıca bu işlemin, FreeDos yani içerisinde işletim sistemi yüklü olmadan gelen bilgisayarlara da uygulanabileceğini belirtelim.

USB'den format nasıl atılır? Adım adım anlatım!

Buna ek olarak UEFI'nin artık BIOS'un yerine geçtiğini söyleyelim. Bu şekilde bir kurulum yapıldığı zaman işletim sistemleri çok daha hızlı açılıyor. Ayrıca daha hızlı uykuya dalma ve uyanma süreleri gibi pek çok avantajı da beraberinde getiriyor.

Akıllı telefona Windows 11 nasıl kurulur?

UEFI Windows kurulumu- Adım adım

Burayı tıklayarak Windows 10 ISO dosyasını indirin.

Sisteminizin uyumluluğunu test ettikten sonra dilerseniz Windows 11'de indirebilirsiniz.

Ardından burayı tıklayarak Rufus ISO yazma aracının son sürümünü indirin.

16 GB ve üstü USB belleğinizi kuruluma hazırlayın.

Rufus'u açarak belleğinizi seçin, ardından SEÇ butonunu tıklayarak indirdiğiniz ISO dosyasını seçin.

Disk bölümünü GPT olarak seçin. Dosya sistemi ise NTFS olacak.

Ardından başlat butonuna tıklayın. (Windows dışında USB içerisindeki tüm dosyalar silinecektir)

  • USB'den format nasıl atılır? Adım adım anlatım!
  • USB'den format nasıl atılır? Adım adım anlatım!

Bilgisayarınız kapalıyken USB'yi takın

Boot menüsü için kısayol tuşu genelde F7'den F12'ye olan tuşlar veya ESC'dir.

Bilgisayarı başlatın ve Boot menüsüne girin.

Yön tuşlarıyla USB aygıtınızı seçin ve Enter'a basın.

Ardından Windows ürün anahtarını girerek veya daha sonra girmeyi seçerek kurulumu başlatın.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Daha önce UEFI kurulum yaptınız mı? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji USB'den format nasıl atılır? Adım adım anlatım! - Son Dakika

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