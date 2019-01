Bilgisayarınızdan Silinen Dosyalar Nasıl Kurtarılır?

Bilgisayarınızdan Silinen Dosyalar Nasıl Kurtarılır? Profesyonel olarak bilgisayardan anlamıyorsanız, silinen dosyalarınızı kurtarmak için pek fazla şansınız yok demektir.

Profesyonel olarak bilgisayardan anlamıyorsanız, silinen dosyalarınızı kurtarmak için pek fazla şansınız yok demektir. Çünkü RAM içerisinde bulunan ve ömrünün azalmasına sebep olan her dosyanın yüklenmesi ve silinmesiyle birlikte, aslında tamamen ortadan kaldırmanız imkansızdır. Fakat buna ulaşmak büyük problemler yaratabilir. EaseUS Veri Kurtarma Programı sayesinde, ihtiyaç duyduğunuz, zamanın birinde sildiğiniz ve adını dahi unuttuğunuz her türlü veriye ulaşmanın farkını ve rahatlığını yaşayabilirsiniz.



Özel dosyalarınızın, anlık olarak sinirle sildiğiniz veya kaybettiğiniz herhangi bir uzantıya sahip olan dosyalarınızı problemsiz olarak kurtarmak ve geri getirmek içinde ücretsiz olarak kullanabilirsiniz. EaseUS Data Recovery Wizard Free 12.8 sayesinde, istediğiniz her şeye tekrardan ulaşmanız mümkün hale gelmektedir. Problemsiz olarak sildiğiniz dosyaları silindiği konuma tekrar getirebilmek için dilediğiniz zaman 2 GB'a kadar sizlere tanınan fırsatlara ulaşabilirsiniz.



Oldukça basit bir ara yüze sahip olan ve herkesin kullanabileceği yapıya sahip olan EaseUS Veri Kurtarma Programı indirebilmek için, EaseUS Data Recovery Wizard adresine girerek Free Download butonuna tıklayarak hızlıca bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Program sadece 32 MB büyüklüğünde olduğundan kısa sürede indirme işlemi tamamlanacaktır. 2 GB'a kadar ücretsiz olarak kullanabileceğiniz kurtarma seçeneklerinden de yararlanabilirsiniz. Kurulum dosyalarını indirdikten sonra problemsiz olarak kullanmaya başlayacağınız programı, indirmeniz ve kurmanız gerekecektir.



Kurulumu yaptıktan sonra, girişinizle birlikte ulaşacağınız ana ekranda, sürücü seçmeniz gerekiyor. Sürücülerden veya disklerden birini seçerek, istediğiniz gibi kaybolan dosyalarınızın o disk içerisinde aranmasını sağlayabilirsiniz. Kurtarmak istediğiniz veriler hangi disk sürücüsündeyse ilgili sürücüyü seçerek, TARA butonuna basmanız yeterli olacaktır.



Tara seçeneğine tıkladıktan sonra, seçtiğiniz sürücü içerisinde şimdiye kadar silinmiş bütün dosyalar aranacak ve sol alt taraftaki sayaçta da, tahmini süre belirecektir. Bu süre diskinizin doluluğuna ve hızına göre artıp azalabilmektedir. Ancak aradığınız dosyaları bulduktan sonra tarama işlemini durdurup kurtarma adımına geçebilirsiniz.



Bu alanda, bilgisayarınızda şimdiye kadar sildiğiniz bütün dosyalar taranacağı için, ne kadar uzun sürerse; o kadar fazla dosya silmişsiniz demektir. Bu nedenle, 1-2 adet dosya silinmiş sıfır disk ile uzun süredir kullandığınız diskin taranması bir olmayacaktır. Tarama bittikten sonra, karşınıza bugüne kadar sildiğiniz bütün dosyalar sıralanacaktır. Bu sıralama sonucunda, seçim yaparak KURTAR seçeneğine basıp, istediğiniz gibi anlık kurtarma işlemi sağlayabilirsiniz.



Oldukça rahat ve basit kullanımı olan program sayesinde, ihtiyaç duyduğunuz dosyaları tekrardan bilgisayarınıza yüklemeniz mümkün olmaktadır. Bu arada size program tarafından verilen ücretsiz 2 GB'ta kadar dosya kurtarma hakkına sahip olmak için programı sosyal medya hesaplarınızdan paylaşmanız yeterli olacaktır.

