Darboğaz nedir? Bilgisayarda darboğaz nasıl çözülür? - Son Dakika
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Darboğaz nedir? Bilgisayarda darboğaz nasıl çözülür?

16.10.2022 10:41
Darboğaz nedir? Bilgisayarda darboğaz nasıl çözülür?

Bilgisayarlarda karşımıza çıkan darboğaz sorunu nedir ve nasıl çözülür? Bu yazımızda konuyla ilgili tüm detayları paylaştık.

İş veya oyun amaçlı bir bilgisayar sistemi toplamak istediğimiz zaman dikkat etmemiz gereken bazı önemli unsurlar bulunuyor. Zira uyumsuz veya birbirini yeterli oranda besleyemeyen donanımlar nedeniyle sistem verimsiz bir hale gelebilir. Peki darboğaz nedir? Bilgisayarda darboğaz nasıl çözülür?

Bilgisayarlarda darboğaz nedir ve nasıl çözülür?

İlk önce darboğaz nedir sorusuna yanıt vererek başlayalım. Darboğaz, bir bilgisayar sistemi içerisinde yer alan elektronik parçalardan en az birinin diğer bileşenleri yeterince besleyemediği için tam performans vermesini engellemesi olarak bilinir.

Darboğaz nedir? Bilgisayarda darboğaz nasıl çözülür?

En sık yapılan hatalar üzerinden örnek verebiliriz. Diyelim ki oyun bilgisayarı toplayacaksınız ve bu yüzden bütçenizin büyük bir kısmı ekran kartına ayırdınız. Hatta belki de en güçlü kartlardan birini aldınız. Geriye kalan bütçenizi de işlemci, RAM ve depolama birimleri için harcadınız.

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Bu senaryoda ekran kartınız tüm oyunları en yüksek çözünürlük ve grafik ayarlarında açabilecek güçte olsa olsa bile işlemci performansınız kısıtlı kalacağı için ekran kartının performansını aynı oranda düşecektir. Bu tabii ki oyunu oynamanıza engel olmaz. Fakat fps düşüşleri başta olmak üzere birçok sorunla karşılaşmanıza yol açar.

Benzer bir şekilde en iyi işlemciyi ve ekran kartını aldığınızı fakat 4 GB ya da 8 GB RAM kullandığınızı düşünelim. Bu durumda oyun içerisinden grafik ayarlarını yükseltmek istediğinizde RAM kullanımının arttığını ve sizin kullandığınız belleklerin yeterli olmadığını göreceksiniz.

Darboğaz nedir? Bilgisayarda darboğaz nasıl çözülür?

Bunun sonucunda ise oyun, ayarları yükseltmenize izin vermeyecektir. Yükseltebilseniz bile yeterli oranda bellek kullanmadığınız için istediğiniz gibi stabil ve yüksek performansta oynayamayabilir, donma, kapanma ve bilgisayarın baştan başlatılması gibi sorunlarla karşılaşabilirsiniz.

Peki darboğaz nasıl çözülür? Darboğaz sorununu çözmenin tek bir yolu var. İlk adımda bilgisayarınızı kısıtlayan bileşeni tespit etmelisiniz. Bu ekran kartından işlemciye, belleklerden kullanmış olduğunuz HDD veya SSD'ye kadar birçok parça olabilir.

Darboğaz nedir? Bilgisayarda darboğaz nasıl çözülür?

Bellek veya hafıza tarafında bir kısıtlama yaşıyorsanız ekleme yaparak sorunu çözebilirsiniz. Fakat diğer bileşenler bu duruma neden oluyorsa daha güçlüsü ile değiştirmelisiniz. ya da tam aksine, giriş seviyesi bir sisteme yüksek performanslı bir ekran kartı taktıysanız, tüm sistemi yükseltmenin maliyeti yerine ekran kartınızı bir alt seviyeye çekebilirsiniz.

Tabii genel olarak bileşenlerin sistemin genelinden iyi olması bir sorun teşkil etmez. Örneğin ihtiyacımız olmasa bile anakartımız destekliyorsa 64 GB RAM takabiliriz. Fakat i3 işlemci ve GTX 1050 olan giriş seviyesi bir oyuncu kasasında bu bellekler yüzde 30'dan fazla performans vermeyecektir. Bu nedenle sistem toplarken bütçeyi tek bir bileşene ayırmamalıyız.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

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Kaynak: Shiftdelete

Bilgisayar, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Darboğaz nedir? Bilgisayarda darboğaz nasıl çözülür? - Son Dakika

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