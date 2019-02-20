Son Dakika Haberleri: Bilgisayarlarda Kdv İndirimi

Bilgisayarlarda Kdv İndirimi

32 dakika önce

ticaret platformu Hepsiburada, bugün saat 17.00'den itibaren bilgisayarlarda KDV tutarında indirim yapacağını açıkladı.

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E-ticaret platformu Hepsiburada, bugün saat 17.00'den itibaren bilgisayarlarda KDV tutarında indirim yapacağını açıkladı.

Hepsiburada, 'KDV'si Bizden' sloganıyla müşterilerine ürünlerini KDV tutarı kadar indirim yaparak sunacağını bildirdi. Yapılan yazılı açıklamaya göre, Hepsiburada müşterileri bugün 17.00'den itibaren laptoplar, bilgisayar bileşenleri (ekran kartı, işlemci, ram, anakart, SSD), çevre birimleri ve daha birçok üründe KDV tutarı kadar indirimle alışveriş yapılabileceği duyuruldu. 

Hepsiburada satıcılı ürünlerde geçerli olan KDV kadar indirim kampanyası, 22 Şubat Cuma günü 23.59'a kadar devam edecek. Kampanyaya Asus, Dell, MSI, JBL ve Steelseries gibi markaların taşınabilir bilgisayar, monitör, kablosuz kulaklık, mouse ürünleri ve daha birçok çeşitli teknolojik ürün dahil olacak.

BİLGİSAYAR KATEGORİSİ TREND VERİLERİ AÇIKLANDI

Hepsiburada'nın trend verilerine göre bilgisayar ürünlerine en fazla talep 26-35 yaş grubundan geliyor. Bilgisayar kategorisine en çok talep gösteren iller ise İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli olarak sıralanıyor. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 03:53 Kaynak: DHA

İstanbul, Bilgisayar, Hepsiburada, Ekonomi
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