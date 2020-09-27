Bilgisayarları yoktu, cep telefonları ile kitap yazdılar - Son Dakika

Bilgisayarları yoktu, cep telefonları ile kitap yazdılar

Sivas'ta çift yumurta ikizleri kız kardeşler bilgisayarları bozulunca cep telefonları ile polisiye ve şiir türünde 2 kitap yazdı.

Bilgisayarları yoktu, cep telefonları ile kitap yazdılar, System.String[]

Sivas'ta çift yumurta ikizleri kız kardeşler bilgisayarları bozulunca cep telefonları ile polisiye ve şiir türünde 2 kitap yazdı.

Sivas'ta 17 yaşındaki Nazlıcan Kılıçkaya ve Kevser Kılıçkaya isimli ikiz kız kardeşler bir süre önce kitap yazmaya karar verdi. Eserlerini oluşturmak için bilgisayar başına oturduklarında ise bilgisayarları bozuldu. Ancak iki kardeş kitap yazma isteklerinde vazgeçmedi ve bu süreçte cep telefonlarını kullandı. Nazlıcan Kılıçkaya polisiye türünde 300 sayfalık, Kevser Kılıçkaya ise 20 şiirden oluşan 47 sayfalık bir eser ortaya çıkardı. İkiz kardeşlerden Nazlıcan Kılıçkaya kitabını 1 yılda, Kevser Kılıçkaya ise 6 ayda tamamladı. Kardeşlerin annesi Fadime Kılıçkaya ve babası Mustafa Kılıçkaya ise evlatları ile gurur duyduklarını ifade etti.

1 ay boyunca telefon başından kalkmadı

Polisiye türünde kitap yazan Nazlıcan Kılıçkaya, kitabını yetiştirmek için bir ay boyunca telefonun başından hiç kalkmadığını belirterek, "Türk polisiyesine olan ilgim Gonca Çiftçioğulları sayesinde başladı. Ben de dedim ki insanlar hep yabancı yazarları okuyor. Türkçede de her türlü eser veriliyor ama polisiye türüne bir ön yargı var. Bu ön yargıyı kırmak istedim. Aynı zamanda Türk yazarlarımızın da polisiye ve gerilim alanında güzel eserler verebileceğini kanıtlamak istedim. Bu benim ilk eserim. İllaki bazı eksikliklerimiz olacaktır. Bunu zamanla geliştirebileceğime, ilerleyebileceğime inanıyorum. En önemlisi de gençlere örnek olmak istiyorum. Gençler hayal kurmaktan vazgeçmesinler. Bu benim 7- 8 yıllık hayalimdi. Okuduğum kitaplara baktıkça hep istiyordum. Bu kitapları okurken neden yazan kişi ben olmayayım ki, neden yazar olmayayım ki diye düşündüm. Bunun hayaliyle yazmaya başladım. Sağ olsun arkadaşlarım, annem, kardeşim, öğretmenlerim çok destek oldular. Kitabımın konusu Seçil Aksoy adında 3 yıl önce kayıp olan genç bir kızı anlatıyor. Bu seçil Aksoy çerçevesinde gelişen bir dosya. Ben o kadar çok emek verdim ki bunu anlatamam size. Ancak görürseniz inanırsınız. 1 ay boyunca yetiştirmek için telefonun başından hiç kalkmadım neredeyse. Sonunda da neyse ki bitirdim ve gönderdim. Kuruldan geçti. O şekilde kitabım onaylandı ve Şubat'ta çıktı" dedi.

Yazdığı bütün şiirleri şahit olduğu olayları yansıtıyor

Şiir kitabı oluşturan Kevser Kılıçkaya İse, "Şiir yazmak nefes almak gibi bir şey benim için. İlk 14 yaşında başladım. Sivaslı yazar ve şairimiz olan Bilal Tırknakcı sayesinde başladım. Okulumuza söyleşiye geldiğinde tanışmıştık kendisiyle. İlk şiirimi onunla yazdım ve çok beğendi. O an benim için çok değerliydi. Şiirimi beğenmesi ve beni alkışlaması çok değerliydi. Dedim ki ben neden yapmayayım. İnsanlar için bir ses olmayayım diye düşündüm. Zaten şiirlerim gerçek olaylardan, bizzat şehit olduğum olaylardan oluşuyor. Bu hayatta en korktuğum şey kendim için yaşamak. Ben yazdığım zaman acılara ortak oluyorum ve onları daha iyi anlıyorum. Rabbim nasip ederse de bu yolda ilerlemeyi düşünüyorum. Bu kitapta benim hocalarımın da çok katkısı var. Yaşayarak yazınca insan okuduğu zaman onu hissediyor. Bende bunu elimden geldiğince hissettirmeye çalıştım ve umarım bu kitapla insanların gönlüne az da olsa dokunabilirim" şeklinde konuştu. - SİVAS

Cep Telefonu, Sivas, Kitap, Kız, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 00:58 - Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Bilgisayarları yoktu, cep telefonları ile kitap yazdılar - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Karantina altına alınan eve misafir akını! Filyasyon ekibi kapı önünde 30 çifte yakın ayakkabı ile karşılaştı Doktor adayı genç kadın, evinde ailesi tarafından ölü bulundu Trabzonspor, evinde Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup etti Korkunç olay! Genç kadın 4 caninin tecavüzüne uğradı, yetmedi dilini kestiler Alman yüzücü Krawzow, dünyaca ünlü dergiye üstsüz poz veren ilk engelli sporcu oldu Sergen Yalçın, güzel sunucu Aslı Turanlı ile görüntülendi Sokağa saçılan binlerce lira vatandaşlar tarafından saniyeler içinde toplandı Escobar'ın yeğeni, amcasına ait evde 18 milyon dolar buldu
Gasp edilip 7 metre yükseklikten atılan Muhammed, yaşadığı dehşet anlarını anlattı Gasp edilip 7 metre yükseklikten atılan Muhammed, yaşadığı dehşet anlarını anlattı         
23:58
Rusya'dan koronavirüsle ilgili umut veren açıklama: Ömür boyu bağışıklık kazanmak mümkün Rusya'dan koronavirüsle ilgili umut veren açıklama: Ömür boyu bağışıklık kazanmak mümkün         
23:07
Cübbeli Ahmet, Selefilerle ilgili merak edilen emniyet ifadesini canlı yayında anlattı Cübbeli Ahmet, Selefilerle ilgili merak edilen emniyet ifadesini canlı yayında anlattı         
21:38
Kızının evliliğini kabullenemeyen baba, damadı işkence yaptıktan sonra boğarak öldürdü Kızının evliliğini kabullenemeyen baba, damadı işkence yaptıktan sonra boğarak öldürdü         
20:36
Sörloth'un forma giydiği Leipzig, Leverkusen ile 1-1 berabere kaldı Sörloth'un forma giydiği Leipzig, Leverkusen ile 1-1 berabere kaldı         
18:56
Halil Sezai'nin darbettiği Hüseyin Meriç, baltalı görüntüleriyle ilgili konuştu: Tamamen sahte Halil Sezai'nin darbettiği Hüseyin Meriç, baltalı görüntüleriyle ilgili konuştu: Tamamen sahte         
17:09
Lille formasıyla ilk golünü atan Burak Yılmaz, Fransız basınında manşet oldu Lille formasıyla ilk golünü atan Burak Yılmaz, Fransız basınında manşet oldu         
14:06
3 can alan taksici kavgasında kan donduran görüntü! Önce vurdu, sonra arabayla üstünden geçti 3 can alan taksici kavgasında kan donduran görüntü! Önce vurdu, sonra arabayla üstünden geçti         
13:21
Çocuğun babası komşu çıktı! Gerçeği öğrenen adam, karısının yüzüne tükürdü Çocuğun babası komşu çıktı! Gerçeği öğrenen adam, karısının yüzüne tükürdü         
12:35
Yatak videosunu paylaşan Hanife Gürdal, tek celsede boşandığı Kemal Ayvaz ile barıştığını duyurdu Yatak videosunu paylaşan Hanife Gürdal, tek celsede boşandığı Kemal Ayvaz ile barıştığını duyurdu         
11:47
Kariyerini zirvede bırakıp komando olmuştu! 27 yıl önce şehit düşen ünlü müzisyen, Athena Gökhan'ın hocası çıktı Kariyerini zirvede bırakıp komando olmuştu! 27 yıl önce şehit düşen ünlü müzisyen, Athena Gökhan'ın hocası çıktı         
11:44
9 ay şantajla tecavüze uğradığını söyleyen 5 çocuk annesi kadın, yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı 9 ay şantajla tecavüze uğradığını söyleyen 5 çocuk annesi kadın, yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı         
09:18
Acun Ilıcalı, özel jetini satarak 99 milyon TL'ye uçak aldı Acun Ilıcalı, özel jetini satarak 99 milyon TL'ye uçak aldı         
09:07
Çocuğunun komşusundan olduğunu öğrenen kadın, canlı yayında sevinçten havalara uçtu Çocuğunun komşusundan olduğunu öğrenen kadın, canlı yayında sevinçten havalara uçtu         
08:48
Öğrenciler gitti, Eskişehir'de 'kiralık ev' fiyatları düştü Öğrenciler gitti, Eskişehir'de 'kiralık ev' fiyatları düştü         
08:15
Oyuncu Nihat Altınkaya, 3 milyon liralık aracıyla görüntülendi Oyuncu Nihat Altınkaya, 3 milyon liralık aracıyla görüntülendi         
00:56
Harun Tan, oğlu Pars'ın doğum gününde mezarını ziyaret etti Harun Tan, oğlu Pars'ın doğum gününde mezarını ziyaret etti         
17:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2020 07:14:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bilgisayarları yoktu, cep telefonları ile kitap yazdılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei