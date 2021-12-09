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Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi'nden yılın son, yeni yılın ilk çağrısı - Son Dakika

Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi'nden yılın son, yeni yılın ilk çağrısı

09.12.2021 11:09
Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi'nden yılın son, yeni yılın ilk çağrısı

Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi, 2021 yılının son, yeni yılın ilk çağrı dönemini başlattı.

Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi, 2021 yılının son, yeni yılın ilk çağrı dönemini başlattı. 6 Aralık'ta alınmaya başvurular 16 Ocak'a kadar sürecek.

Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi'nden (BTM) yapılan açıklamaya göre, İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından yenilikçi iş fikirlerini desteklemek amacıyla kurulan BTM, 2021 yılının son, yeni yılın ise ilk çağrı dönemini başlattı.

6 Aralık itibarıyla açılan başvurular 16 Ocak'a kadar kabul edilecek. Girişimci olmak isteyen ve ticarileşebilir iş fikri olan herkes başvuruda bulunabilecek. Başvurular detaylı bilgilerin de yer aldığı www.btm.istanbul adresinden yapılabilecek.

Yenilikçi bir iş fikrine sahip olan, girişimci olmak ve ekosistem içerisinde yer almak isteyen girişimci adayları BTM Kamp'ta, yenilikçi bir iş fikri olup, bununla ilgili ürün veya ürün çıktılarına (yazılım, web sitesi vb.) sahip olan girişimciler Ön Kuluçka programına katılıyor. Kuluçka programında ise şirketleşmiş ve satış yapmış girişimciler bulunuyor. Yatırım almış, ikinci veya üçüncü tur yatırım arayışında olan girişimciler de Post-Kuluçka programında yer alıyor. BTM Kamp programının başvuruları ise yıl boyunca yapılabiliyor.

2021 rekorlar yılı oldu

2020 yılında BTM bünyesinde 21 yatırım için toplam 204 milyon 60 bin lira değerleme üzerinden yatırım yapılırken, 2021 yılının ilk 11 ayında 13 BTM girişimi yatırımcıların ilgisini çekti ve toplam 261 milyon 472 bin lira değerleme üzerinden yatırım almayı başardı. 2021 yılının ilk 11 ayında, girişimlerin yatırım alması bakımından BTM'nin ilk yılı sayılan 2017 yılının 70 katına yakın değerleme ile yatırım yapıldı. 2021 yılı her bakımdan BTM için rekorlar yılı olarak tarihe geçti.

Kurulduğu günden bu yana geçen 4.5 yıllık süreçte BTM girişimlerinin toplam değerleme miktarı ise 600 milyon liraya ulaştı. Bu süreçte BTM girişimcilerinden 40 yatırım haberi geldi. BTM girişimlerine yapılan yatırım tutarı ise yaklaşık 100 milyon lira oldu.

Pandemi sürecinin hemen öncesinde Doha'da düzenlenen World Incubation Summit'te "Dünyanın En Gelecek Vaad Eden Merkezi" seçilen BTM, bu zamana kadar 5 bine yakın girişimciye de destek sağladı. BTM, sunduğu hizmetlerle startupların ticarileşmesinin ve ölçeklenmesinin yolunu açmaya devam ediyor. BTM'de, yenilikçi fikirlerin iş modeli haline gelmesi, büyümesi, satış yapması ve yatırım alması sağlanırken; eğitim ve seminerler, mentor desteği, satış eşleştirmeleri, girişimcilerin yatırımcı karşısında sunum yaptığı demo günü etkinlikleri, yatırımcı eşleştirmeleri, 7/24 ofis imkanı, birebir danışmanlık gibi hizmetler girişimcilere tamamen ücretsiz sunuluyor.

Yatırımcı, Yatırım, Ocak, İto, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi'nden yılın son, yeni yılın ilk çağrısı - Son Dakika


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