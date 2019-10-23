Son Dakika Haberleri: Bilim adamı Aratos'un mezarının yok olacağı iddiaları
Son Dakika Güncel Bilim adamı Aratos'un mezarının yok olacağı iddiaları

Bilim adamı Aratos'un mezarının yok olacağı iddiaları

1 saat önce

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, bilim adamı Aratos'un Soli-Pompeipolis Antik Kenti'nde bulunan mezarının, kazı ve yüzey araştırmalarıyla ortaya çıkarılması, restorasyonunun yapılarak gelecek nesillere aktarılması amacıyla gerekli çalışmaların yürütüldüğü bildirildi.

Bilim adamı Aratos'un mezarının yok olacağı iddiaları, System.String[]

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, bilim adamı Aratos'un Soli-Pompeipolis Antik Kenti'nde bulunan mezarının, kazı ve yüzey araştırmalarıyla ortaya çıkarılması, restorasyonunun yapılarak gelecek nesillere aktarılması amacıyla gerekli çalışmaların yürütüldüğü bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Mersin'in Mezitli ilçesinde tarihi 3 bin 500 yıl öncesine dayanan Soli-Pompeipolis Antik Kenti kazı alanında, astroloji biliminin kurucusu, matematikçi, bilim adamı Aratos'un anıt mezarının yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bulunduğu iddialarının basın yayın organlarında yer aldığı belirtildi.

Haberlerdeki bahse konu bölgenin 1. derece arkeolojik sit alanında kaldığı ve ilgili parselin bir kısmında üzeri otlarla kaplı tepecik görünümünde silindir biçimli anıtsal mezar bulunduğu bildirilen açıklamada, "Bakanlığımız bu kültürel mirasın kazı ve yüzey araştırmalarıyla ortaya çıkarılması, restorasyonunun yapılarak gelecek nesillere aktarılması amacıyla Soli-Pompeipolis'te de gerekli çalışmaları yapmaktadır ve yapacaktır." ifadelerine yer verildi.

Antik kentte 1999'dan beri sürdürülen kazılarla neolitik dönem tabakalarının yanı sıra arkaik döneme ait bir megaron yapısı, Roma dönemine ait sütunlu cadde, tiyatro, hamam ve antik liman kalıntıları ortaya çıkarıldığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2004-2019'da Soli-Pompeipolis kazıları için Bakanlığımız bütçesinden ödenek aktarılmış olup, antik kentin sınırları içerisinde kalan Aratos'un anıt mezarının da ortaya çıkarılması amacıyla Bakanlığımızca gerekli çalışmalar yapılacaktır."

Mezitli, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 10:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank duyurdu: KOSGEB'den girişimciler için 50 bin liraya kadar kredi
Türkiye'nin teröristlere çekilmesi için tanıdığı süre doldu Milli Savunma Bakanlığı: Yeni bir harekat icra edilmesine gerek kalmadı Dışişleri: Pompeo YPG'lilerin çekildiği bilgisini teyit etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2019 11:06:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bilim adamı Aratos'un mezarının yok olacağı iddiaları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]