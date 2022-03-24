Bilim adamı uyardı, ani ısı düşüşleri verimi etkileyebilir - Son Dakika
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Bilim adamı uyardı, ani ısı düşüşleri verimi etkileyebilir

24.03.2022 12:32
Bilim adamı uyardı, ani ısı düşüşleri verimi etkileyebilir

Doç. Dr. Emre Evlice, sert geçen kış şartlarının ardından yaşanacak ani sıcaklık düşüşlerinin don olayı meydana getirerek verimi düşürebileceğini söyledi.

Doç. Dr. Emre Evlice, sert geçen kış şartlarının ardından yaşanacak ani sıcaklık düşüşlerinin don olayı meydana getirerek verimi düşürebileceğini söyledi.

Kış aylarının sert geçtiği Sivas'ta Mart ayının sonları olmasına rağmen soğuklar ve kar yağışları bitmek bilmiyor. Meteorolojik verilere göre son 90 yılın en soğuk Mart ayını yaşıyor. Çiftçiler ise uzun süren soğuk havanın tarıma etkilerini merak ediyor.

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi Bitki Koruma Bölüm Başkanı Doç. Dr. Emre Evlice, konu hakkında açıklamalarda bulundu. Doç. Dr. Evlice hava sıcaklıklarının yükselip mevsim normallerine döndüğü ve bitkilerin uyandığı dönemde yaşanabilecek ani sıcaklık değişimlerinin bitkilere zarar verebileceğini söyledi.

Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi Bitki Koruma Bölüm Başkanı Doç. Dr. Emre Evlice, "Bu sene karşılaştığımız durum geçmiş yıllara baktığımızda kışların ılıman geçtiğini, mevsimleri denk olarak yaşayamadığımızı son bahar ve ilkbaharın neredeyse ortadan kalktığı bir durumla karşılaşmıştık. Bu sene tam tersi kışları daha sert geçiyor. Bu durum küresel ısınmanın bize getirdiği durumlardan biri, önümüzde ki süreçlerde de buna benzer durumlarla karışılacağız. Burada asıl bizim için sıkıntılı olabilecek durum soğuğun uzun sürmesinden ziyade havaların ısınıp, ani soğukların gelmesi tarımsal üretimde ürünlerimizde zarara uğratacak en büyük faktörlerden biri olarak kaşımıza çıkacaktır" dedi.

"DON ZARARI VERİMİ ÇOK CİDDİ ETKİLEYECEKTİR"

Doç. Dr. Evlice, bitkiler uyandıktan sonraki süreçte hava sıcaklıklarında oluşabilecek ani düşüşlerin verimi etkileyeceğini belirterek, "Bitkiler havaların ısınmasına paralel olarak sanki ilkbahar gelmiş yaza yaklaşıyoruz gibi bir uyanma dönemi yaşayacak. Uyanma dönemi yaşadıktan sonra karşılaşacağımız ani soğuklar bitkide don tehlikesini doğuracağı için tarımsal üretimde ciddi verim kayıplarına neden olacaktır. Mesela buğday uyandıktan sonra ani sıcaklık düşüşünde oluşacak don zararı verimi çok ciddi etkileyecektir. ya da meyve ağaçlarının uyanıp çiçeklerini açtıktan sonra oluşabilecek ani soğuklar çiçeklerin dökülmesine neden olabileceği için yine verimi etkileyecektir" şeklinde konuştu.

(Demet Karakuş-Volkan Kaplan-İHA)

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Bitki, Tarım, Mart, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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