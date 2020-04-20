Bilim adamları çocuklar için 23 Nisan'da bir araya geliyor - Son Dakika

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılını kutlamak üzere bilim adamları, sosyal medyada çocuklar ile bir araya gelecek.



Korona virüs tehlikesi nedeniyle eğitim öğretimin uzaktan yapılması bu sene gerçekleştirilecek 23 Nisan etkinliklerini evlere taşıdı. Bir grup bilim adamı, bilimsever çocuklar ve büyükler için 23 Nisan Perşembe günü 14.00-16.00 arasında sosyal medya üzerinden yayın gerçekleştirecek. Aralarında Prof. Dr. Melih Bulut, Prof. Dr. Nesrin Özören, Prof. Dr. Damla Arısan, Prof. Dr. Eyüp İlker Saygılı, Dr. Sevgi Salman Ünver, Dr. Nevit Dilmen, Dr. Yusuf Yeşil, Dr. Kaan Yılancıoğlu, Afşar Akal ve Aysuda Ceylan gibi isimlerin bulunduğu Türk bilimi için önemli çalışmalar yürüten bilim adamları ve bilimseverler 23 Nisan için bir araya geliyor.



Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "En önemli amacımız bu özel günde bayramımızı bilimin ışığıyla hep birlikte yaşamaktır. Bu zorlu günlerde bilim önemini çok fazla vurgulamak ve şartlar ne olursa olsun bayramımızın coşkusunu paylaşmak için Youtube üzerinden canlı bir etkinlik organize ediyoruz. Canlı yayınımız 23 Nisan 2020 Perşembe günü 14.00-16.00 arasında gerçekleşecektir. Tüm bilimsever çocukları ve büyükleri canlı yayınımıza bekliyoruz "denildi.



Birbirinden güzel şiirlerin, çocuk söyleşilerinin, öğrencilerin resim çalışmalarının, konserlerin ve çalışmalara katkı sunan bilim adamlarının çocukluk resimlerinin gösteriminin olacağı canlı yayın #23NisanBilimHareketi hashtagi ile paylaşılacak. - ANKARA