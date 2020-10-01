Bilim adamları duyurdu: Ağır koronavirüs vakalarından Neandertal genleri sorumlu olabilir - Son Dakika

Bilim adamları duyurdu: Ağır koronavirüs vakalarından Neandertal genleri sorumlu olabilir

Almanya'da yapılan bir araştırmada, Neandertaller'den miras alınan genlerin bazı ağır koronavirüs (Covid-19) vakalarında rol oynamış olabileceği belirtildi.

Bilim adamları duyurdu: Ağır koronavirüs vakalarından Neandertal genleri sorumlu olabilir, System.String[]

Almanya'da yapılan bir araştırmada, Neandertaller'den miras alınan genlerin bazı ağır koronavirüs (Covid-19) vakalarında rol oynamış olabileceği belirtildi.

Almanya'nın Leipzig şehrinde bulunan Max Planck Evrimsel Antropoloji Enstitüsü'nden Neandertal genetiği konusunda uzman bir ekip,  daha ağır koronavirüs vakalarından bazılarıyla ilişkilendirilen DNA zincirini inceledi. Neandertaller'den yaşayan Avrupalı ve Asyalılar'a aktarıldığı bilinen DNA dizileriyle karşılaştırdı. Kromozom 3'teki DNA zincirindeki belirli varyasyonları Covid-19 ile daha ağır hasta olma riski ile ilişkilendirdi. Max Planck Enstitüsü'nden Svante Paabo ve Hugo Zeberg Nature Dergisi'nde yayımlanmak üzere kabul edilen makalede "Burada söz konusu riskin, Neandertallerden miras kalan ve Avrupa'daki insanların yaklaşık yüzde 16'sı, Güney Asya'daki insanların yaklaşık yüzde 50'si tarafından taşınan bir genomik segment tarafından oluştuğunu gösteriyoruz"  ifadelerini kullandı.  Ayrıca, bugün bu gen varyantını miras alan insanların Covid-19 olmaları durumunda yapay havalandırmaya ihtiyaç duyma olasılıklarının üç kat daha fazla olduğu belirtildi.


Bilim adamları duyurdu: Ağır koronavirüs vakalarından Neandertal genleri sorumlu olabilir

Koronavirüs, Neandertal, Almanya, Dna, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 16:03 - Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Bilim adamları duyurdu: Ağır koronavirüs vakalarından Neandertal genleri sorumlu olabilir - Son Dakika Dünya

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