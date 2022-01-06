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Bilim adamları "kıyamet buzulunu" keşfe gidiyor - Son Dakika

Bilim adamları "kıyamet buzulunu" keşfe gidiyor

06.01.2022 11:57
Bilim adamları "kıyamet buzulunu" keşfe gidiyor

Antarktika'da "Kıyamet buzulu" olarak ta bilinen Thwaites buzulunda araştırma yapmak amacıyla 32 bilim adamı, 2 ay sürecek göreve çıkıyor.

Antarktika'da "Kıyamet buzulu" olarak ta bilinen Thwaites buzulunda araştırma yapmak amacıyla 32 bilim adamı, 2 ay sürecek göreve çıkıyor.

Küresel ısınma nedeniyle Antarktika'da bulunan Thwaites buzulunda erime meydana geldiğini söyleyen yetkiler, buzulun tamamen erimesi durumunda deniz seviyesinin 65 cm yükseleceğini belirtiyor. Bilim adamları, 32 kişiden oluşan bir ekiple bugün, Thwaites buzulunda araştırma yapmak için dünyanın ulaşılması en zor olan yerine giderek 2 ay boyunca buzulda araştırma yapacak. ABD ve Birleşik Krallık'ın ortak olduğu ve 50 milyon Dolar ayrılan görevde bilim adamları, Thwaites buzulundaki su sıcaklığını, buz kalınlığını ve deniz tabanını araştırarak buzda meydana gelen çatlaklara bakılacak.

Göteborg Üniversitesindeki yetkili Anna Wahlin, Thwaites buzulunun gelecekte belirsizliğe yol açtığını ve ulaşımın çok zor olması nedeniyle de araştırma yapılamadığını söyledi. Wahlin, Thwaites buzulunun artık eskisi gibi görünmediğini, pürüzsüz bir cam gibi olup katı bir buz gibi görünmediğini söyledi. 2019 yılında bir ekiple beraber Thwaites robotik bir gemiyle araştırma yapan ekibin içinde yer aldığını ancak buzula inerek araştırma yapılmadığını söyledi.

(İHA)

Bilim adamları kıyamet buzulunu keşfe gidiyor

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Küresel Isınma, Antarktika, Araştırma, Kıyamet, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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