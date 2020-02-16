Bilim adamlarından koronavirüs ile ilgili yeni iddia: Araştırma laboratuvarında çıkmış olabilir - Son Dakika
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Bilim adamlarından koronavirüs ile ilgili yeni iddia: Araştırma laboratuvarında çıkmış olabilir

18 dakika önce

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve yüzlerce insanın ölümüne sebep olan koronavirüs salgınıyla ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı. Bilim adamları, ölümcül virüsün Wuhan'dan 300 metre ötedeki araştırma laboratuvarında çıkmış olabileceğini iddia etti.

DailyMail'in haberine göre; Bilim adamları, ölümcül virüsün Wuhan'dan 300 metre ötedeki araştırma laboratuvarında çıkmış olabileceğini iddia etti.

Pekin destekli Güney Çin Teknoloji Üniversitesi'nden yapılan açıklamada Wuhan Hastalık Kontrol Merkezi'nin (WHCDC), Hubei eyaletindeki bulaşmayı ortaya çıkarabileceğini söyledi.

"VİRÜSÜN KAYNAĞI LABARATUVARDA TUTULAN HAYVANLAR" İDDİASI

Akademisyenler Botao Xiao ve Lei Xiao tarafından kaleme alınan makalede, koronovirüsünün kaynağının WHCDC'deki labaratuvarda tutulan 605 hayvan olduğu iddia edildi.

Öte yandan, yarasaların bir keresinde bir araştırmacıya da saldırdığını ve yarasaların kanını bir araştırmacının üzerine bulaştığını gördüklerinden bahsettiler. Raporda Wuhan'ın deniz pazarından 600 mil uzakta bulunan yarasaların olabileceği ifade edildi. Yunnan ve Zhejiang bölgesinden uçan yarasaların olma olasılığının düşük olduğu ifade edildi.

Ayrıca yerel halkın da bu yarasaları yediğine dair çok az kanıt var. Bunun yerine WHCDC'den birkaç yüz metre ileriden gelmiş olabileceği yazarlar tarafından belirtildi. Rapora göre WHCDC'deki araştırmacılardan birinin, yarasa kanının cildine değmesinden sonra iki hafta boyunca karantinaya alındığını açıkladı.

Ayrıca araştırmacılar bir kene keşfetti. Bu kenenin bir hayvandan diğer hayvana enfeksiyonları taşıyabilme yeteneğine sahip olduğunu vurguladılar.

NE OLMUŞTU?

Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'de mahsur kalan vatandaşlarının tahliyesini gerçekleştirmişti.

İlk olarak Vuhan'da tespit edilen yeni tip koronavirüsün, kısa sürede diğer kent ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "acil durum" ilan etmişti.

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 1666'ya, virüsün bulaştığı kişi sayısı 68 bin 500'e çıktı.

Bilim adamlarından koronavirüs ile ilgili yeni iddia: Araştırma laboratuvarında çıkmış olabilir
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Çin Halk Cumhuriyeti, Wuhan, Dünya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 11:21 
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