Bilim Adamları Yerli "Kene" Aşışı İçin Bir Araya Gelecek

Cumhuriyet Üniversitesi, Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi hastalığına karşı yerli bir ilaç geliştirilebilmesi için bilim adamlarını Sivas'ta toplayacak.

Cumhuriyet Üniversitesi, Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi hastalığına karşı yerli bir ilaç geliştirilebilmesi için bilim adamlarını Sivas'ta toplayacak.



Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi ve Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı iş birliği ile 12 Ocak tarihinde, Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi hastalığının tedavisinde kullanılabilecek yeni ve etkili bir antiviral ilaç geliştirilmesi hususunda bir çalıştay düzenliyor.



Konuyla ilgili Cumhuriyet Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, "Birçok farklı alanda bilimsel çalışmaların sürdüğü Üniversitemizde 2000'li yılların başlarından itibaren ülkemizde ilkbahar ve yaz aylarında görülüp ölümlere sebep olan gerektiği bildirilmektedir. Bu kapsamda Üniversitemiz Tıp Fakültesi ve Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı iş birliği ile üniversitemizde "Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi'ne Karşı Yeni, Milli ve Modern Antiviral İlaç Geliştirilmesi" başlığı ile bir çalıştay düzenlenecektir. Ülkemizdeki farklı üniversitelerin konuyla ilgili disiplinlerinden, alanında uzman bilim adamlarının konuşmacı ve oturum başkanı olarak katılacağı bu çalıştayda önce Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi hastalığının özgül tedavisindeki sorunlar masaya yatırılacak. Virüsün yapısı ve olası ilaç hedeflerinin belirlenmesine yönelik bilgilerin gözden geçirilmesi ve sonra da olası ilaç yapıları ve bunların sentezlenmesi tartışılacaktır." denildi. - SİVAS

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