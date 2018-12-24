Bilim Adamlarının Kafası Hala Karışık !!! Dünyadaki En Gizemli 10 Yer
45 dakika önce
Gizemli yerler, olağan dışı binalar ve eski efsaneler ilginizi çekiyor mu? Eğer çekiyorsa doğru yerdesiniz.
Gizemli yerler, olağan dışı binalar ve eski efsaneler ilginizi çekiyor mu? Eğer çekiyorsa doğru yerdesiniz. Çünkü bugün sizlere dünyanın en garip ve ürkütücü yerlerinden bahsedeceğiz.
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 04:47 Kaynak: Youtube
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