Bilim Akademisi Genç İlim İnsanı ödülü BEÜ'ye - Son Dakika

Bülent Ecevit Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nilüfer Didiş Körhasan, Bilim Akademisi tarafından "Bilim Akademisi Genç Bilim İnsanı Ödülü"ne (BAGEP 2020) layık görüldü.



2017 yılında Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı (GEBİP) Ödülünü kazanan ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen törende, ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden alan Doç. Dr. Körhasan, başarılarına bir yenisini daha ekleyerek BAGEP 2020 ile BEÜ'ye ilk kez bu ödülü kazandırdı.



Başarılı öğretim üyesi Körhasan, lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde tamamlamış, doktora eğitimi ve sonrasında dünyanın en saygın üniversitelerinden Maryland ve Harvard Üniversitesi Fizik Bölümlerinde uluslararası araştırmalar yaptı. 2012 yılında BEÜ göreve başlayan Körhasan, yürüttüğü lisansüstü tez danışmanlığı ve BAP projeleri ile birlikte, yurt içi ve yurt dışında Kuantum Fiziği Öğretimi üzerine TÜBİTAK ve TÜBA destekli araştırmalar, uluslararası S/SCI indeksli ve prestijli dergilerde bilimsel yayın sahibidir.



BAGEP, en iyi genç akademisyenlerin belirlenmeleri, ödüllendirilmeleri ve yeni araştırmalar için desteklenmeleri amacı ile Bilim Akademisi tarafından 2013 yılında başlatılan bir programdır. Bilim dünyasında saygın bir konuma sahip Bilim Akademisi, genç akademisyenleri kariyerleri ve çalışmaları doğrultusunda değerlendirmektedir. Her yıl Nisan ayı sonunda yapılan BAGEP Ödül Töreni'nin tarihi, tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 küresel salgını sebebiyle daha sonra ilan edilecektir. - ZONGULDAK