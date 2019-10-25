Bilim Deney Merkezi'nde eğitim sırası öğretmenlerde

Bilim Deney Merkezi ev sahipliğinde, Gürcistan İlia Devlet Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ketevan Kupatadze tarafından fen bilimleri ve kimya öğretmenlerine yönelik "Tehlikeli! Oynama" isimli atölye çalışması gerçekleştirildi. Atölyede farklı okullardan gelen öğretmenler kimya bilim dalının ilginç ve renkli yüzü ile tanışarak, çocuklar için dersleri daha eğlenceli ve dikkat çekici hale nasıl getirilir sorularının cevaplarını öğrendiler. Kimyanın teorik olarak çocuklara sıkıcı bir ders olarak gelebileceğini ifade eden Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ketevan Kupatadze, atölyede anlattığı eğlenceli deneyler ile çocukların bu derse ilgi duyacağının altını çizdi. Başkan Büyükerşen ve ekibine Bilim Deney Merkezi'ni Eskişehir'e kazandırdığı için teşekkür eden Kupatadze, çocuklara erken yaşta bilimi sevdirmek için Bilim Deney Merkezi'nin önemli çalışmalara imza attığını belirtti.

Deneyimli bir eğitmenden farklı tecrübeler edindiklerini ifade eden katılımcılar ise çocukların görsel materyaller ile fen bilimleri dersini daha çok sevdiklerini belirterek, böyle bir atölye düzenleyen Bilim Deney Merkezi'ne teşekkür ettiler.