Son Dakika Haberleri: Bilim Deney Merkezi'nde yaz atölyeleri başlıyor
Son Dakika Güncel Haber

Bilim Deney Merkezi'nde yaz atölyeleri başlıyor

40 dakika önce

Bilim Deney Merkezi'nin çocukların yaz tatillerini verimli şekilde geçirmeleri ve bilime erken yaşta ilgi duymaları amacıyla düzenlediği birbirinden renkli atölyelerine başlıyor.

Bilim Deney Merkezi'nde yaz atölyeleri başlıyor, System.String[]

26 Haziran'da başlayacak ve 6 Temmuz'da sona erecek atölyelerde bilim içerikli oyunlar, uygulamalar ve anlatımlar gerçekleştirilecek.

Büyükşehir Belediyesi tarafından çocukların bilim ve fen ile erken yaşta tanışmalarını ve ilgi duymalarını sağlamak amacıyla açılan Bilim Deney Merkezi yaz atölyeleri başlıyor. 6 Temmuz'a kadar sürecek atölyelerde çocuklar 'Gökyüzünü Stem ile Aydınlat, Deniz Canlıları, Küt Küt Kalp, Şifre: Bilim" gibi birçok atölyeye katılacak.

6-14 yaş grubundaki çocuklar için düzenlenen atölyelerin verimli geçebilmesi için belirli bir kontenjan olduğunu hatırlatan Bilim Deney Merkezi yetkilileri, katılım için ebeveynlerin 444 8 236 üzerinden kayıt yaptırabileceklerini belirttiler.

Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 02:06 Kaynak: Bültenler
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kapalıçarşı'da yaşanan muştalı, biber gazlı kavga kameralara yansıdı Erkek çocuğa cinsel istismar sanığına 12,5 yıl hapis cezası verildi Memur emeklilerine çifte zam göründü! En az 165 lira zam alacaklar Mısır'dan Mursi'nin ölümü sonrası yapılan açıklamalar nedeniyle BM ve Erdoğan'a tepki

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.6.2019 14:46:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bilim Deney Merkezi'nde yaz atölyeleri başlıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]