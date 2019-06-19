Bilim Deney Merkezi'nde yaz atölyeleri başlıyor
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Bilim Deney Merkezi'nin çocukların yaz tatillerini verimli şekilde geçirmeleri ve bilime erken yaşta ilgi duymaları amacıyla düzenlediği birbirinden renkli atölyelerine başlıyor.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 02:06 Kaynak: Bültenler
26 Haziran'da başlayacak ve 6 Temmuz'da sona erecek atölyelerde bilim içerikli oyunlar, uygulamalar ve anlatımlar gerçekleştirilecek.
Büyükşehir Belediyesi tarafından çocukların bilim ve fen ile erken yaşta tanışmalarını ve ilgi duymalarını sağlamak amacıyla açılan Bilim Deney Merkezi yaz atölyeleri başlıyor. 6 Temmuz'a kadar sürecek atölyelerde çocuklar 'Gökyüzünü Stem ile Aydınlat, Deniz Canlıları, Küt Küt Kalp, Şifre: Bilim" gibi birçok atölyeye katılacak.
6-14 yaş grubundaki çocuklar için düzenlenen atölyelerin verimli geçebilmesi için belirli bir kontenjan olduğunu hatırlatan Bilim Deney Merkezi yetkilileri, katılım için ebeveynlerin 444 8 236 üzerinden kayıt yaptırabileceklerini belirttiler.
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