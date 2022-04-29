BİLİM DÜNYASI, ENDEMİK TÜR 'İZMİR SOĞANI'NI KEŞFETTİ - Son Dakika
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BİLİM DÜNYASI, ENDEMİK TÜR 'İZMİR SOĞANI'NI KEŞFETTİ

29.04.2022 10:25

EGE Üniversitesi'nde görevli öğretim üyesi Dr. Ademi Fahri Pirhan'ın keşfettiği endemik bitki türü 'Allium İzmirense Pirhan', bilim dünyasına tanıtıldı.

EGE Üniversitesi'nde görevli öğretim üyesi Dr. Ademi Fahri Pirhan'ın keşfettiği endemik bitki türü 'Allium İzmirense Pirhan', bilim dünyasına tanıtıldı. 'İzmir Soğanı' olarak adlandırılan ve Tire ilçesinde bulunan türün ülke ekonomisine fayda sağlayabileceğini belirten Pirhan, "Soğanlı bitkiler, tarımsal anlamda kullanılırsa ekonomik fayda sağlayabilir. Aynı zamanda bu bitki, içerik itibarıyla tıp ve ilaç sanayinde kullanılabilir" dedi.

İzmir'de Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Botanik Ana Bilim Dalı Botanik Bahçesi ve Herbaryum Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcısı Öğretim Üyesi Dr. Ademi Fahri Pirhan, 2015 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı İzmir İli Karasal Biyolojik Çeşitliliğin Belirlenmesi Projesi kapsamında Tire ilçesi sınırlarında yer alan Aydın Dağları'nın en batı ucunda yaptığı arazi çalışmasında farklılığı ile dikkat çeken bitki türünü belirledi. Bitki türü üzerinde yapılan detaylı bilimsel araştırma ve çalışmalar sonucu bu ay yeni endemik tür hakkında yazılan makale tamamlandı. Bilimsel adıyla 'Allium İzmirense Pirhan' olarak anılan 'İzmir Soğanı', bilim dünyasına tanıtılmış oldu.

Türün ülke ekonomisine kazandırılması ile pek çok çalışmaya büyük katkı sağlayabileceğini kaydeden Dr. Ademi Fahri Pirhan, "Soğanlı bitkiler, tarımsal anlamda kullanılırsa ekonomik fayda sağlayabilir. Aynı zamanda bu bitki, içerik itibarıyla tıp ve ilaç sanayinde kullanılabilir" dedi.

'ENDEMİK SAYISI 88'E YÜKSELDİ"

Dünyada 900 kadar türe sahip olan 'Allium (Soğan)' cinsine ait Türkiye'de 195 tür bulunduğunu belirten Dr. Pirhan, "Alt tür ve varyeteleriyle birlikte bu sayı, 213'e ulaşmaktadır. Bunlardan 87'si dünyada sadece ülkemizde yayılış gösteren endemik türlerdir. Keşfettiğimiz 'Allium İzmirense Pirhan' diğer adıyla 'İzmir Soğanı' türü ile bu sayı 214'e yükselmiş ve endemik sayısı da 88 olmuştur" diye konuştu.

Bitkinin özellikleri hakkında da bilgi veren Pirhan, "Bitkinin Türkçe ismini, yayılış gösterdiği il olan İzmir'den yola çıkarak 'İzmir Soğanı' olarak adlandırdık. Yeni tür oldukça sınırlı bir alana sahip olup 0,025 kilometrekarede yaklaşık 300-350 birey ile temsil edilmektedir. Habitat oldukça taşlık bir alan içermekle birlikte bilhassa rüzgar elektrik santralinin faaliyet alanı içinde yer alması sebebiyle hassas bir noktada bulunmaktadır" dedi.

BİLİM DÜNYASI, ENDEMİK TÜR 'İZMİR SOĞANI'NI KEŞFETTİ
BİLİM DÜNYASI, ENDEMİK TÜR 'İZMİR SOĞANI'NI KEŞFETTİ
BİLİM DÜNYASI, ENDEMİK TÜR 'İZMİR SOĞANI'NI KEŞFETTİ
BİLİM DÜNYASI, ENDEMİK TÜR 'İZMİR SOĞANI'NI KEŞFETTİ
BİLİM DÜNYASI, ENDEMİK TÜR 'İZMİR SOĞANI'NI KEŞFETTİ
BİLİM DÜNYASI, ENDEMİK TÜR 'İZMİR SOĞANI'NI KEŞFETTİ
BİLİM DÜNYASI, ENDEMİK TÜR 'İZMİR SOĞANI'NI KEŞFETTİ
BİLİM DÜNYASI, ENDEMİK TÜR 'İZMİR SOĞANI'NI KEŞFETTİ
BİLİM DÜNYASI, ENDEMİK TÜR 'İZMİR SOĞANI'NI KEŞFETTİ
BİLİM DÜNYASI, ENDEMİK TÜR 'İZMİR SOĞANI'NI KEŞFETTİ

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Kaynak: DHA

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