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Bilim dünyasından önemli adım! 2 saat içerisinde yağmur yağıp yağmayacağını bilinebilecek - Son Dakika

Bilim dünyasından önemli adım! 2 saat içerisinde yağmur yağıp yağmayacağını bilinebilecek

30.09.2021 19:13
Bilim dünyasından önemli adım! 2 saat içerisinde yağmur yağıp yağmayacağını bilinebilecek, System.String[]

Bilim insanları, dünya genelinde yüz binlerce insanın hayatını kaybetmesine neden olan sel ve su baskınlarıyla ilgili önemli bir adım attı. Geliştirilecek sistem sayesinde, sağanak yağışların gelip gelmeyeceğini 2 saat içinde tahmin edebilecek. Bu süre, geleneksel yöntemlerle 2 haftaya kadar yayılabiliyor.

Dünya genelinde binlerce insanın hayatını kaybetmesine neden olan sağanak yağış ve su baskınlarına karşı önlem alınması adına erken uyarı sistemleri geliştirilmeye çalışılıyor. Bilim insanları bu uyarı sistemleriyle ilgili önemli bir ilerleme kaydetti.

NORMALDE 2 HAFTAYA KADAR UZAYABİLİYOR

BBC'de yer alan habere göre, Google'a ait London AI lab DeepMind ve Exeter Üniversitesinden bilim insanları, anlık tahmine yönelik "Al" adlı sistemi geliştirmek üzere Birleşik Krallığın meteoroloji kurumu Met Office ile iş birliği yaptı. Geleneksel yöntemlerde karmaşık denklemler kullanıldığı ve genellikle 6 saat ile 2 hafta arasında bir süre için tahminde bulunulduğu, buna karşın "AI" sisteminin kritik fırtınalar ve seller dahil olmak üzere daha doğru kısa vadeli tahminler yapabildiği belirtildi.

"İNSANLARIN GÜVENDE KALMASINA YARDIMCI OLACAK"

Met Office'den Niall Robinson, "Aşırı hava koşullarının can kaybı da dahil olmak üzere feci sonuçları var ve iklim değişikliğinin etkilerinin gösterdiği gibi bu tür olaylar daha yaygın hale gelecek" dedi. Robinson, bu nedenle daha kısa vadeli hava tahminlerinin insanların güvende kalmasına yardımcı olacağını ifade etti.

METEOROLOGLAR DA SICAK BAKTI

2016'dan 2018'e kadar Birleşik Krallık radar haritalarını kullanarak yaygın yağış modellerini öğrenen sistem, 2019'daki haritalarda test edildi ve Met Office uzmanları tarafından vakaların yüzde 89'unda doğrulandı. Nature dergisinde yayınlanan araştırma raporunda, "Meteorologlar, 'AI' yaklaşımını rakip yöntemlere önemli ölçüde tercih etti" ifadesine yer verildi. Bu sistemin iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini azaltacağını belirten DeepMind'dan kıdemli bilim insanı Shakir Mohamed de denemelerin daha çok yeni olduğunu ancak AI'ın güçlü bir araç olabileceğini kaydetti.

Bilim dünyasından önemli adım! 2 saat içerisinde yağmur yağıp yağmayacağını bilinebilecek

Meteoroloji, Google, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bilim dünyasından önemli adım! 2 saat içerisinde yağmur yağıp yağmayacağını bilinebilecek - Son Dakika


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