Son Dakika Haberleri: Bilim dünyasını heyecanlandıran buluş
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Bilim dünyasını heyecanlandıran buluş

1 saat önce

Uzay bilimcilerin uzayda 40 milyar güneşi yutabilecek büyüklükte bir kara delik bulduğu bildirildi.

Bilim dünyasını heyecanlandıran buluş, System.String[]
Uzay bilimcilerin uzayda 40 milyar güneşi yutabilecek büyüklükte bir kara delik bulduğu bildirildi. Holmberg 15A adındaki bir galaksi kümesinin ortasında keşfedilen kara deliğin dünyadan 700 milyon ışık yılı uzakta bulunduğu ve etrafından yıldızların dolandığı en büyük karar delik olduğu kaydedildi. Galaksi dinamiğine dayanarak yapılan hesaplamada, Holm 15A kara deliğinin güneşin kütlesinden 310 milyon kat büyük olduğu ifade edildi. Astrophysical dergisinde yayınlanan haberde, bu yeni araştırmada kara deliğin boyutunun ilk defa dolaylı ölçüm metoduyla tespit edildiği kaydedildi. Holm 15A'in güneş sistemindeki bütün uyduları yutabilecek büyüklükte olduğu belirtildi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 04:40 Kaynak: İHA
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