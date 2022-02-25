Bilim Erzurum Merkezi "Kış Bilim Festivali" ile kapılarını öğrencilere açtı - Son Dakika

Erzurum Büyükşehir Belediyesince yapımı tamamlanan Bilim Erzurum Merkezi, düzenlenen "Kış Bilim Festivali" ile kapılarını öğrencilere açtı.

AK Parti Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, Şükrü Paşa Mahallesi'ndeki merkezin ve buradaki festivalin açılışında yaptığı konuşmada, Erzurum'un, Türkiye'nin bilim tarihi açısından önemli bir şehri olduğunu belirtti.

Geçmişten bu yana Erzurum'un, Doğu Anadolu'da bilimsel araştırmaların adresi olduğunu ifade eden İleri, bu özel coğrafyada bu imkanları bulunanların çok şanslı olduğunu söyledi.

Erzurum'da bugün iki üniversitenin, bir teknoparkın, şimdi de çok güzel bir bilim merkezinin yer almasının Doğu Anadolu için önemli olduğunu aktaran İleri, şöyle konuştu:

"Erzurum'daki Doğu Anadolu Gözlemevi, alanında ileriye gitmiş güzel bir merkez oluyor. Son 20 yılda Türkiye çok büyük bir dönüşüm geçirmekte ama geriye dönüp baktığımızda bu dönemi ekonomik ya da siyaseten gelişmekte olan süreç olarak değil, aynı zamanda da dijitalleşme sürecimizin de önemli bir aşaması olarak göreceğimizi düşünüyorum. Bu dönüşümün en önemli parçası işte böyle bilim merkezleri, TEKNOFEST gibi güzel organizasyonlar. Gidecek daha çok yolumuz var. Ümit ediyorum ki bu heyecanla bu yolda devam edeceğiz."

"Türkiye'nin teknolojik dönüşümü kuvvetli şekilde devam edecek"

Ülkenin hemen yanı başında Ukrayna- Rusya geriliminin yaşandığına işaret eden İleri, "İşte böyle süreçlerde anlıyoruz ki istikrarlı bir siyasi liderlik gerçekten çok önemli. Türkiye'de de bu siyasi liderlik olduğu için çok şanslıyız, çok gururluyuz. Türkiye'nin teknolojik dönüşüm sürecinin daha kuvvetli devam edeceğine inanıyorum." diye konuştu.

Vali Okay Memiş ise eğitimde Anadolu'nun zirvesi Erzurum'u birlikte daha yukarıya taşıyacaklarını anlattı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de kentte bilim adına gençler için büyük bir adım atarak bu önemli yatırımı yaptıklarını bildirdi.

Gençlere ışık tutmak ve onlara verecekleri desteklerle hayallerini gerçekleştirmek istediklerini ifade eden Sekmen, merkezin açılmasındaki katkılarından dolayı Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) yöneticilerine teşekkür etti.

"Ülkenin geleceğine yatırım yapmaya devam edeceğiz"

T3 Vakfı Müdürü ve TEKNOFEST Genel Sekreteri Ömer Kökçam da birbirinden farklı birçok projeyle ülkenin geleceğine yatırım yapmaya devam edeceklerini vurguladı.

Çalışmalarından bahseden Kökçam, şunları kaydetti:

"Bunların içerisindeki Deneyap Teknoloji Atölyelerimizin bu ülkenin geleceğindeki mühendislik tabanlı insan kaynağının yetişmesinde çok önemli bir misyon taşıyacağına inanıyoruz. Keşif Kampüsü çalışmalarımızla özellikle daha ilkokul yaşındaki çocuklarımıza bir çocuk üniversitesi ortamı sağlayarak gelecekteki bilim insanlarının yetişmesi için alternatifler sunma gayreti içerisindeyiz. TEKNOFEST ile aslında bir milli teknoloji hamlesini, kültürel bir dip dalgayla 7'den 77'ye herkesin gündemini milli teknoloji hamlesi yapma çabası içerisindeyiz."

Kökçam, Bilim Erzurum'un her alandaki atölyeleriyle bölgeye çok önemli hizmetler sunacağına inandıklarını belirtti.

Merkez ile festivalin açılışı yapıldıktan sonra katılımcılar, stantları gezdi ve öğrencilerin projelerini inceledi.

Festivalde, atölyeler, planetaryum, bilimsel gösteriler, sanal gerçeklik tüneli, teleskop gözlemleri ve ikonik sergiler yer alıyor.

Vatandaşlar ve teknoloji ilgilileri, festival alanını yarın akşama kadar gezebilecek.