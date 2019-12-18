Bilim Festivali minikleri büyüledi - Son Dakika
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Bilim Festivali minikleri büyüledi

6 saat önce

Bilecik Bahçelievler Anaokulu öğretmenleri tarafından hazırlanan Bilim Festivali'ne minikler büyük ilgi gösterdi.

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Bilecik Bahçelievler Anaokulu öğretmenleri tarafından hazırlanan Bilim Festivali'ne minikler büyük ilgi gösterdi.


Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesinde eğitim veren Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Bahçelievler Anaokulu Çok Amaçlı Salon'da Bilim Festivali düzenlendi. Festivale "merak eden çocuk öğrenir" anlayışıyla başlayan bilimsel çalışma etkinliğine yaklaşık 150 öğrenci katıldı. Küçük mucitleri bilimin büyülü dünyasında düşünmeye, düşündüklerini üretmeyi öğrendiler. Okul öğretmenleri Burcu Aksu, Senanur Yazıcı, Fulya Hocalar ve Betül Kavak'ın yaptığı çeşitli deneyler pür dikkat seyredilirken, minikler eğlenerek öğrenmenin tadına vardılar. - BİLECİK

Bahçelievler, Bilecik, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 11:44 Kaynak: İHA
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