Bilim fuarı düzenlendi - Son Dakika
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Bilim fuarı düzenlendi

25.05.2022 22:41

Muş'ta düzenlenen bilim fuarında öğrencilerin hazırladığı projeler sergilendi.

Muş'ta düzenlenen bilim fuarında öğrencilerin hazırladığı projeler sergilendi.

Anadolu Lisesi'nde açılan fuarda öğrencilerin 2021-2022 eğitim öğretim yılında fizik ve kimya alanında yaptığı çalışmalar ilgi gördü.

Fuarın açılışında konuşan okul müdürü Remzi Sayılgan, yaklaşık 1 yıldır 28 öğretmen ve 75 öğrencinin 25 proje hazırladığını belirtti.

Fuarda özellikle Muş'u ve bölgeyi ilgilendiren sorunlara çözüm aramak ve bazı sorunları yerinde çözmeye yönelik çalışmaların yer aldığını anlatan Sayılgan, "İnşallah gelece seneye bu projelerimizi biraz daha genişleterek gerçekleştirmeyi hedefliyoruz." dedi.

Bilim fuarı düzenlendi
Bilim fuarı düzenlendi
Bilim fuarı düzenlendi
Bilim fuarı düzenlendi

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Muş'ta mesleki eğitim ve bilim fuarı açıldı Muş'ta mesleki eğitim ve bilim fuarı açıldı Muş'ta 'Mesleki Eğitim Bilim Fuarı' açıldı Muş'ta 'Mesleki Eğitim Bilim Fuarı' açıldı
Kaynak: AA

Anadolu Lisesi, Muş, Güncel, Son Dakika

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