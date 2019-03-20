Son Dakika Haberleri: Bilim Haftası Etkinliği 10. Kez Ege Üniversitesi Kampüsü'nde!

Bilim Haftası Etkinliği 10. Kez Ege Üniversitesi Kampüsü'nde!

3 saat önce

10'uncu kez düzenlenen "Bilim Haftası" bu yıl 25-26 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Bilim Haftası Etkinliği 10. Kez Ege Üniversitesi Kampüsü'nde!, System.String[]

EÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Otopark Alanı'nda yer alan üniversite birimlerinin stantları iki gün boyunca ziyaretçiler tarafından gezilebilecek.

Bilim Haftası,2006-2007 ve 2008 yıllarında düzenlenen "Avrupa Bilim Eğlence Geceleri" gibi gençlere yönelik etkinliklerin başarısı ve yoğun talep görmesi üzerine Ege Üniversitesinde ilki 2009 yılında düzenlendi.Bilimi özellikle ilköğretim çağındaki çocuklara sevdirmek ve bilimsel yaklaşımı benimsemiş genç nesiller yetiştirmenin önemini vurgulamak amacı taşıyan EÜ Bilim Haftası'nda, bilim insanları ile öğrenciler; deneyler, bilimsel sergiler, sunumlar, üniversite içi gezilerle bir araya gelerek, Ege Üniversitesinin farklı birimlerinin çocuklara ve gençlere tanıtılması hedefleniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 02:44 Kaynak: Bültenler

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