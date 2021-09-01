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Bilim insanından arı ölümlerine karşı kış öncesi besin takviyesi uyarısı- Arıcılar, bal üretiminde son 10 yılın en kötü sezonunu geçiriyor - Son Dakika

Bilim insanından arı ölümlerine karşı kış öncesi besin takviyesi uyarısı- Arıcılar, bal üretiminde son 10 yılın en kötü sezonunu geçiriyor

01.09.2021 11:00

Bilim insanından arı ölümlerine karşı kış öncesi besin takviyesi uyarısı Arıcılar, bal üretiminde son 10 yılın en kötü sezonunu geçiriyor Bilim insanı Dr. Öğr.

Bilim insanından arı ölümlerine karşı kış öncesi besin takviyesi uyarısı

Arıcılar, bal üretiminde son 10 yılın en kötü sezonunu geçiriyor

MALATYA - Bilim insanı Dr. Öğr. Üyesi Semiramis Karlıdağ, arıcıların ülkemizde etkili olan iklimsel değişikler nedeniyle son 10 yılın en verimsiz sezonunu geçirdiklerini belirterek kış öncesi yaşanacak hastalıkların etkisiyle ortaya çıkacak arı ölümlerine karşı üreticilere uyarılarda bulundu.

Ülkemizde etkili olan mevsimsel değişikler ve kuraklık arıcılarda bal hasadını geçen yıllara yüzde 50 oranında düşürdü. Son 10 yılın en kötü sezonunu geçiren arıcılarda kuraklıktan nasibini aldılar. Turgut Özal Üniversitesi, Arı ve Arı Ürünler Merkezi'nde görevli Dr. Öğr. Üyesi Semiramis Karlıdağ, arıcılara kış sezonu öncesi yapılması gerekenler konusunda uyarılarda bulundu.

Dr. Öğr. Üyesi Semiramis Karlıdağ, mevsimsel değişikliğin ve kuraklığın etkisiyle arıcıların son 10 yılın en kötü sezonunu geçirdiklerini belirterek, "Bu Sene itibariyle baktığımızda arıcılar açısından da çok zor bir yıl. Arıcıların ifadesine göre son 10 yılda kötü bir sezon geçiriyoruz. İklimsel değişikliğin yanında kuraklık, rüzgar olması, yağışların olmaması birçok etken etki ediyor aslında. Kışın yeterince kar yağmadığı, baharın yağmur yağması gereken dönemlerde yağmur yağmadı. Bitkiler bu açıdan zayıf kaldı. Flora zayıf kaldı. Buna bağlı olarak arıcımız ilkbaharda tam olarak nektar akımına hazırlayamadılar. veya hazırlamak için çok masraf yaptılar. Arıcılarımız dağa götürüp yaylaya çıkardığında, yaylada nektar gelmeyince bal üretimine gidemediler ve birçok sorunla karşı karşıya kaldılar. Sadece iklimsel sıcaklıklar değil, mesela nektar bir dönem çok iyi gelir. Bir anda sıcak bir rüzgarın esmesiyle çiçekleri kurutur. Çevreye bakıyorsunuz polenler var, bitkiler, çiçekler var ama bal yok. Önemli olan kaliteli polenin gelmesi nektarin gelmesin. Bal üretimi kovan başına belki 10 kg civarında ortalama almışlardır arıcılarımız. Kayıplar fazla yani arının ilkbaharda popülasyonun geliştirememe, nektar dönemine zayıf girmesi yani arılar olsa bile zayıf olduğu için kovana gelen bal miktarı düştü. Bu da yıllık bal üretimini düşürmüş oluyor. Yani arılar yeterince güçlenmediği için" ifadelerini kullandı.

"Ortaya çıkacak protein eksikliği arıların ömrünü kısaltıyor"

Kış sezonu öncesi arıların besin ihtiyacının karşılanmasının önemli olduğunu belirten Karlıdağ, eğer yeterince protein olmazsa arının ömrünün kısalacağını ifade ederek, "Arıcılarımıza tavsiyem, kışlatmaya alırken bizim iyi bir arıcılık yapmamız için veya kolonilerimiz kışlatmaya, kayıpsız veya çok az kayıpla atlatmak için yeterince balını koymamız gerekiyor. Polenini kontrol edip, polenlerini koymamız gerek. Polenli çerçeve takviyesi yapmamız gerekiyor. Eğer o mümkün değilse kışın polenli kekle takviye yapmamız gerekiyor. Bu işlem yapılmazsa, bahar aylarında da aynı işlem söz konusu arıcı sürekli bir şuruplama yapıyor. Ama dışarıdan polen gelmiyorsa şuruplama yapıldığı için ana arı sürekli yavruya gidiyor. Yumurta bırakıyor ama yavrularını polenle beslemek zorunda arı sütü üretmek için polenle ihtiyacı var. Proteine ihtiyacı var. Polen gelmiyor şuruplama yapıyor. Bu sefer arının kendi bünyesinden protein açlığı dediğimiz hastalık ortaya çıkıyor. Bu da arının kısa sürede ölmesine neden oluyor. Yani fizyolojik yaşı kısalmış oluyor" dedi.

Arılarda ortaya çıkan varoa hastalığıyla mücadelenin önemine değinen Karlıdağ, "Günümüze gelip baktığımızda bal hasatı yapar yapmaz hemen varroa ile mücadelemizi yapmamız gerekiyor. Ama varroayla mücadeleyi yaptıktan sonra da yani ruhsatlı ilaç kullansak bile, arıcılarımıza şunu öneririm çünkü, biz bunun tespitini yaptık. Mesela ruhsatlı ilaç kullanarak varroa mücadelesini yaptım. Hiç varroa ilacı kullanmadığımız kovanlarımız vardı. Her ikisinde de varronın durumunu ölçmek için baktığımızda aslında ilaç verimlerimizde daha çok varroa denk geldik. Bu ilacın etkinliğinin fazla olmadığını gösteriyor. Çünkü sürekli bir ilaç kullandığımızda zaten varroaya ona karşı bir diren kazanıyor. Onun için farklı farklı ruhsatlı ilaç kullanmamız lazım. Kolonilerimizi kışlatmaya alırken genç ana arıyla kışlatmaya almamız gerekiyor" diye konuştu.

Bilim insanından arı ölümlerine karşı kış öncesi besin takviyesi uyarısı- Arıcılar, bal üretiminde son 10 yılın en kötü sezonunu geçiriyor
Bilim insanından arı ölümlerine karşı kış öncesi besin takviyesi uyarısı- Arıcılar, bal üretiminde son 10 yılın en kötü sezonunu geçiriyor
Bilim insanından arı ölümlerine karşı kış öncesi besin takviyesi uyarısı- Arıcılar, bal üretiminde son 10 yılın en kötü sezonunu geçiriyor
Bilim insanından arı ölümlerine karşı kış öncesi besin takviyesi uyarısı- Arıcılar, bal üretiminde son 10 yılın en kötü sezonunu geçiriyor
Bilim insanından arı ölümlerine karşı kış öncesi besin takviyesi uyarısı- Arıcılar, bal üretiminde son 10 yılın en kötü sezonunu geçiriyor

Turgut Özal Üniversitesi, Öğretim Üyesi, İlaç, kar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bilim insanından arı ölümlerine karşı kış öncesi besin takviyesi uyarısı- Arıcılar, bal üretiminde son 10 yılın en kötü sezonunu geçiriyor - Son Dakika Ekonomi


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