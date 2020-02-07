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Bilim insanları 2 bin yıllık tohumdan türü yok olmuş hurma ağacı üretti
6 saat önce
Şu ana kadar çimlendirilen en eski tohumlar Judean çölünde keşfedilen mağaralarda ve Milattan Önce 1'nci yüzyılda Kral Herod tarafından inşa edilen sarayda bulunmuştu
Bilim insanları İsrail'de Ölüdeniz yakınlarında bulunan 2 bin yıllık hurma çekirdeklerinden türü yok olmuş hurma ağacı üretmeyi başardı.
Şu ana kadar çimlendirilen en eski tohumlar Judean çölünde keşfedilen mağaralarda ve Milattan Önce 1'nci yüzyılda Kral Herod tarafından inşa edilen sarayda bulunmuştu.
Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 08:41
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