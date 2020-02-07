Bilim insanları 2 bin yıllık tohumdan türü yok olmuş hurma ağacı üretti - Son Dakika
Son Dakika Dünya Bilim insanları 2 bin yıllık tohumdan türü yok olmuş hurma ağacı üretti - Son Dakika Dünya

Bilim insanları 2 bin yıllık tohumdan türü yok olmuş hurma ağacı üretti

6 saat önce

Şu ana kadar çimlendirilen en eski tohumlar Judean çölünde keşfedilen mağaralarda ve Milattan Önce 1'nci yüzyılda Kral Herod tarafından inşa edilen sarayda bulunmuştu

Bilim insanları 2 bin yıllık tohumdan türü yok olmuş hurma ağacı üretti, System.String[]

Bilim insanları İsrail'de Ölüdeniz yakınlarında bulunan 2 bin yıllık hurma çekirdeklerinden türü yok olmuş hurma ağacı üretmeyi başardı.


Şu ana kadar çimlendirilen en eski tohumlar Judean çölünde keşfedilen mağaralarda ve Milattan Önce 1'nci yüzyılda Kral Herod tarafından inşa edilen sarayda bulunmuştu.

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Ölüdeniz, İsrail, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 08:41 
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