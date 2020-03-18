Bilim insanları 2007'de salgına karşı uyarmış: 'Yemek kültüründen dolayı Çin patlamaya hazır bomba'

Yeni tip koronavirüs Covid-19'un Çin'de ortaya çıkmasından dolayı başta yarasa ve böcekler olmak üzere Çin halkının egzotik hayvanlar tüketiyor olması akıllara bu virüsün kaynağı hakkında soru işaretleri getirdi. Bilim insanlarının "vahşi hayvanlar virüs deposu" uyarısından dolayı bu koronavirüsün ortaya çıkmasında Çin'de egzotik hayvanların tüketiliyor olmasının rolü bir kez daha gündeme geldi.



Bilim insanlarının 2007 yılında yayımladıkları akademik makalede bu yönde ciddi bir uyarıda bulunduğu ortaya çıktı. Dört akademisyen makalelerinde "Güney Çin'deki ezgotik memeli hayvanların yenilmesi kültürüyle birlikte, nalburunlu yarasalarda SARS ve koronavirüs rezervuarlarının geniş miktarda bulunması saatli bir bombadır" ikazında bulundu. Bilim insanları bundan dolayı "hayvanlardan veya laboratuvardan SARS veya diğer yeni virüslerin tekrar ortaya çıkma ihtimali ve bunun için hazırlık ihtiyacının" görmezden gelinmemesi gerektiğini bildirdi.