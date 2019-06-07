Son Dakika Haberleri: Bilim İnsanları, 3 Ay Sonra Dünya'ya Bir Göktaşının Çarpabileceğini Duyurdu
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Bilim İnsanları, 3 Ay Sonra Dünya'ya Bir Göktaşının Çarpabileceğini Duyurdu

1 saat önce

ESA'dan bilim insanları tarafından yapılan açıklamaya göre eylül ayının başlarında 50 metre çapında bir göktaşının Dünya'ya çarpma olasılığı son derece yüksek.

Bilim İnsanları, 3 Ay Sonra Dünya'ya Bir Göktaşının Çarpabileceğini Duyurdu, System.String[]
Avrupa Uzay Ajansı (ESA), pek çok kişinin paniklemesine neden olacak ürkütücü bir açıklama yayınladı. ESA'nın açıklamasına göre 2006 QV89 adı verilen ve 50 metre çapa sahip olan bir göktaşı, Eylül ayında Dünya'ya çarpma ihtimaline sahip.

Bilim insanları tarafından oluşturulan modellere ve simülasyonlara göre 2006 QV89'un 9 Eylül 2019 tarihinde Dünya'ya çarpma ihtimali 1/7000 ki bu ihtimal, evrenin büyüklüğü göz önüne alındığında son derece yüksek.

Dünya atmosferine her gün onlarca göktaşı giriş yapıyor ancak bu göktaşları küçük boyutlu oldukları için ozon tabakası tarafından parçalanıyorlar. 2006 QV89, büyüklüğü nedeniyle atmosferde parçalanmayacak, büyük bir çarpışmayla yıkıcı bir etki oluşturacak.

Rusya'da 15 Şubat 2013 tarihinde gerçekleşen ve kayıtlara Chelyabinsk Olayı olarak geçen olayda göktaşı çarpması bir patlamaya neden olmuştu ve patlama neticesinde 7200 ev yıkılmış, 1500 insan yaralanmıştı.
Kaynak: WebTekno

Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 12:37 
Teknoloji
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