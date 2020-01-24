Bilim insanları 3 bin yıllık mumyayı konuşturdu, tek hecelik kelimede mumyanın sesini taklit etti - Son Dakika
Son Dakika Dünya Bilim insanları 3 bin yıllık mumyayı konuşturdu, tek hecelik kelimede mumyanın sesini taklit etti - Son Dakika Dünya

Bilim insanları 3 bin yıllık mumyayı konuşturdu, tek hecelik kelimede mumyanın sesini taklit etti

6 saat önce

Antik Mısır'da mumyalanan birinin nasıl bir ses tonuyla konuşabileceğini hiç merak ettiniz mi? İngiltere'de York Üniversitesi öğretim görevlileri bilgisayarlı tomografi cihazı (CT tarayıcı), 3 boyutlu yazıcı ve ses birleştirici (synthesizer) kullanarak mumyaların seslerini taklit etmeye çalıştı

Bilim insanları 3 bin yıllık mumyayı konuşturdu, tek hecelik kelimede mumyanın sesini taklit etti, System.String[]

Antik Mısır'da mumyalanan birinin nasıl bir ses tonuyla konuşabileceğini hiç merak ettiniz mi? Bilim insanları yeni bir yöntem geliştirerek bu sorunun cevabına yanıt buldu. Ancak sonucun pek de bekledikleri gibi olduğu söylenemez.


İngiltere'de bulunan York Üniversitesi öğretim görevlileri bilgisayarlı tomografi cihazı (CT tarayıcı), 3 boyutlu yazıcı ve ses birleştirici (synthesizer) kullanarak ilginç bir deney gerçekleştirdi. Her bir bilim insanı elde ettiği kendi verilerini kullanarak, bu bilgileri yapay gırtlak sesi oluşturabilen Vocal Tract Organ adlı bir aygıta iletti. Bilim insanları farklı verilerden yola çıktığı için, her bir deney sonucu elde edilen ses de farklı oldu.

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İngiltere, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 10:11 
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