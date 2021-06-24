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Bilim insanları adeta seferber oldu! Bir hastanın, 218 gündür koronavirüsü atlatamamasını araştırıyorlar - Son Dakika

Bilim insanları adeta seferber oldu! Bir hastanın, 218 gündür koronavirüsü atlatamamasını araştırıyorlar

24.06.2021 11:06

Brezilya'da bilim insanlarının, bir hastanın 218 gündür yakalandığı koronavirüsü atlatamayışının nedenini araştırdığı belirtildi. Virüsün, hastanın bedeninde mutasyona uğradığı öğrenilirken, uzmanlar bu durumu "Virüs sadece vücutta bulunmuyor aynı zamanda çoğalıyordu da" ifadelerini kullanarak anlattı.

Sao Paulo Araştırma Vakfı'ndan (FAPESP) yapılan ve tıp alanında henüz resmi onay almamış araştırmalarının yer aldığı MedRxiv'de yayımlanan çalışmaya göre, Brezilya'da Sao Paulo Üniversitesi'nde görevli bilim adamları, Kovid-19'a yakalanan ve 218 gün iyileşemeyen bir hastaya rastladı.

218 GÜN SONRA NEGATİFE DÖNDÜ

Kovid-19'a yakalanmadan önce bağışıklık sistemini zayıflatan agresif bir kanser tedavisi gören 40'lı yaşlarındaki erkek hastanın, 2020'nin Eylül ayının başlarında Kovid-19'a yakalandığı ve kendisine yapılan testlerin ancak Nisan 2021'de negatif sonuç verdiği aktarıldı.

"VİRÜS ÇOĞALIYORDU"

Araştırmayı yürüten Sao Paulo Üniversitesi Tıp Fakültesinde görev yapan Maria Cassia Mendes-Correa, "Hastaya belirtilerin görülmeye başlamasından sonraki 6 ila 218. günler arasında yapılan bütün PCR testleri pozitif sonuç verdi. Virüs sadece vücutta bulunmuyor aynı zamanda çoğalıyordu da. Yani, bütün bu süreçte virüsü başkalarına bulaştırma riski mevcuttu." dedi. Virüsün hastanın vücudunda bulaşıcı halde bulunduğuna dair testler, haftalık alınan örneklerle laboratuvar ortamında yürütülen çalışmalarda ortaya kondu.

Mendes-Correa, araştırmaya konu hastanın çoğu zaman hastanede kaldığını ancak kısa bir süre evde karantinada bulunduğunu hatırlatarak, "Virüsün çoğalma kapasitesi 196 gün boyunca üst üste sürekli ve kalıcı olarak gözlemlendi." ifadesini kullandı. Hastadan 2021 Ocak ve Nisan ayları arasında kan, idrar ve anal bölgeden alınan örneklerden yapılan analizlerde, araştırma süresinin çoğunda virüsün kalıcılığına rastlandığı belirtildi. Öte yandan, hastaya yapılan serolojik testlerin, hastanın Kovid-19'a karşı hiç antikor geliştirmediğini gösterdi.

AYNI BÜNYEDE MUTASYONA UĞRADI

Araştırmacılar, hastadan alınan örneklerde virüsün, bazıları Kovid-19'un insan vücuduna nüfuz etmesini sağlayan "spike" proteininde olmak üzere, mutasyona uğradığını tespit etti. Mendes-Correa, "Bu veriler toplumda normal olarak gözlemlenen mutasyon sürecinin aynı bünye içinde gerçekleştiğini gösteriyor. Bu endişe verici bir durum, çünkü insan organizmasına daha iyi adapte olmuş viral varyantların ortaya çıkmasını desteklemektedir." diye konuştu.

Nüfusu 210 milyonu aşan Güney Amerika ülkesi Brezilya, yarım milyondan fazla Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı ve 18 milyondan fazla vaka ile dünyada salgından en çok etkilenen ülkeler arasında bulunuyor.

Bilim insanları adeta seferber oldu! Bir hastanın, 218 gündür koronavirüsü atlatamamasını araştırıyorlar

Sao Paulo, Kanser, Eylül, Nisan, Dünya, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Bilim insanları adeta seferber oldu! Bir hastanın, 218 gündür koronavirüsü atlatamamasını araştırıyorlar - Son Dakika Dünya


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