Son Dakika Haberleri: Bilim İnsanları Antarktika'da Dünyanın En Yaşlı Buz Kütlesinin Peşine Düştü

Bilim İnsanları Antarktika'da Dünyanın En Yaşlı Buz Kütlesinin Peşine Düştü

1 saat önce

Avrupalı bilim insanları Antarktika'da dünyanın en eski buz kütlesinin peşine düştü.

Avrupalı bilim insanları Antarktika'da dünyanın en eski buz kütlesinin peşine düştü. 1.5 milyon yıllık bir buz kütlesi bulabilmenin hayalini kuran araştırmacılar, bu sayede iklim değişikliğini daha iyi anlayabileceklerini düşünüyor...…
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 06:21 Kaynak: Youtube
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