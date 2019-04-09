Bilim İnsanları Antarktika'da Dünyanın En Yaşlı Buz Kütlesinin Peşine Düştü
1 saat önce
Avrupalı bilim insanları Antarktika'da dünyanın en eski buz kütlesinin peşine düştü.
Avrupalı bilim insanları Antarktika'da dünyanın en eski buz kütlesinin peşine düştü. 1.5 milyon yıllık bir buz kütlesi bulabilmenin hayalini kuran araştırmacılar, bu sayede iklim değişikliğini daha iyi anlayabileceklerini düşünüyor...…
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 06:21 Kaynak: Youtube
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