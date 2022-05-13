Bilim insanları Ay toprağında bitki yetiştirdi! - Son Dakika

İnsanlığın Ay yüzeyini ziyaret etmesinin üzerinden onlarca yıl geçti ancak Ay ile ilgili araştırmalar tüm hızıyla devam ediyor. Bilim insanlarının yaptığı son araştırmada Ay'da toprağın işlenebilmesinin ve bitki yetiştirilmesinin mümkün olduğu ortaya çıktı.

Regolit adı verilen ay yüzeyindeki materyal üzerinde bitki yetiştirme deneyi başarıya ulaştı. NASA, önümüzdeki yıllarda Artemis astronotlarını Ay yüzeyine geri gönderdiğinde, artık kendi salata malzemelerini yetiştirebilecekler.

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Ay toprağında hardal otu yetiştirildi!

Hardol otunun tohumları, yaklaşık 50 sene önce Ay yüzeyinden toplanan küçük regolit örneklerine yerleştirildi. Tohumlar bu ortamda çimlenip büyümeyi başardılar. Ancak araştırma bitkilerin tam olarak gelişmediğini ortaya koydu.

Florida Üniversitesi'nden Stephen Elardo konu hakkında yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı:

Ay topraklarında bitkilerin büyümesini desteklemek için gereken çok fazla besin yok

Bitkilerin yeteri kadar gelişmedikleri ortaya konurken yeteri besin alamadıkları açıkça görülüyor. Ancak tohumların onlara ışık, su ve besin sağlayan ekibin de yardımıyla nispeten hızlı bir şekilde yeşermeye başladıkları görüldü.

Florida Üniversitesi'nde Bitki Bilimleri profesörü olan Paul, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

İki gün sonra filizlenmeye başladılar. Her şey filizlendi. Size ne kadar şaşırdığımızı anlatamam! İster ay örneğinde ister kontrol grubunda olsun, tüm bitkiler altıncı güne kadar aynı görünüyordu.

İlk haftalarının sonunda, regolitteki bitkilerde daha yavaş büyüme, bazı kırmızı noktalar, bodur kökler ve yapraklar görülmeye başlandı. Daha sonra yapılan genetik analiz ise hardal otlarının stres altında olduğunu doğruladı.

Ay regoliti çok ince taneli ve toz şekllinde olmasına rağmen tanecikler oldukça keskin kenarlı bir yapıya sahip. Regolit tozunu solumak akciğerlere zarar verebilir ve bu durum bitki yaşamı için de pek uygun bir ortam oluşturmuyor.

Ay'da bitki yetiştirmek, astronotlar ve diğer ziyaretçiler için sadece yiyecek değil, aynı zamanda temiz hava ve su sağlamaya yardımcı olacak. Bu sayede Ay'da daha uzun süreli ziyaretlerde bulunulabileceği belirtiliyor.

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