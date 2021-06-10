Üye Girişi
Bilim insanları, "bakterili sivrisinek" kullanarak dang humması vakalarını yüzde 77 azaltmayı başardı - Son Dakika

Bilim insanları, "bakterili sivrisinek" kullanarak dang humması vakalarını yüzde 77 azaltmayı başardı

10.06.2021 15:37
Bilim insanları,

Bilim insanları, sivrisinekleri dang virüsünü yayma kabiliyetini azaltan bir bakteri ile enfekte ederek dang humması vakalarını yüzde 77, enfeksiyon kaynaklı hastaneye yatış oranlarını yüzde 86 düşürmeyi başardıklarını açıkladı.

Bilim insanları, sivrisinekleri dang virüsünü yayma kabiliyetini azaltan bir bakteri ile enfekte ederek dang humması vakalarını yüzde 77, enfeksiyon kaynaklı hastaneye yatış oranlarını yüzde 86 düşürmeyi başardıklarını açıkladı.

BBC'nin haberine göre, bilim insanları Endonezya'nın Yogyakarta şehrinde, dang hummasını yayan sivrisineklerle mücadele amacıyla bir deney gerçekleştirdi.

Deneyde, dang virüsünü yayma yeteneğini azaltan ve "doğal mucize" olarak nitelendirilen, "Wolbachia" isimli bakteriyle enfekte olmuş sivrisinekler kullanıldı.

Bulguları New England Journal of Medicine bilimsel dergisinde yayımlayan deneyde, 5 milyon sivrisinek yumurtası Wolbachia bakterisiyle enfekte edildi.

Yumurtaları, şehirde her 2 haftada bir su kovaları içine bırakan araştırmacıların, enfekte bir sivrisinek popülasyonu oluşturma süreci 9 ay sürdü.

Deneyin sonucunda, Wolbachia bakterili sivrisineklerin, 24 bölgeye ayrılan şehrin yalnızca yarısında salıverilmesiyle dang humması vakalarında yüzde 77, enfeksiyon kaynaklı hastaneye yatış oranlarında ise yüzde 86 düşüş olduğu belirlendi.

Araştırma ekibinden Dr. Katie Anders, sonuçları çığır açıcı olarak nitelendirirken, "doğal mucize" şeklinde tanımladığı bakteri sayesinde umduklarından daha büyük bir başarı elde ettiklerini ifade etti.

Dünya Sivrisinek Programı ekibi, elde edilen sonuçlara göre, çalışmanın, dang humması hastalığını ortadan kaldırılmak için imkan sağlayabileceğini belirtti.

Araştırmacılar, "Wolbachia" bakterisinin, dang hummasına neden olan virüsün sivrisineklerde yaşamasını mümkün kılan kaynakları engellediğini belirtirken, bakterinin sivrisineklere herhangi bir zarar vermediğinin de altını çizdi.

Dang Humması her yıl 400 milyon kişiye bulaşıyor

Dang humması virüsü, insanlara sivrisinekler aracılığıyla bulaşıyor. Kuluçka döneminden sonra genel olarak hafif ateşe sebebiyet veren hastalık, bazı vakalarda ölümcül olabiliyor. Vakalar, genellikle yağış mevsimleri olarak bilinen haziran-eylül ve aralık-mart dönemlerinde artış gösteriyor.

Bilim adamları, yüksek sıcaklık ve uzun süren yağışların sıtma ve dang humması taşıyan sivrisineklerin artmasına sebep olduğunu belirtiyor. Hastalığı bulaştıran sivrisinek türünün su birikintilerinde larva oluşturması nedeniyle özellikle sanayi çevrelerinde çöp birikintilerinin sürekli ilaçlanması gerekiyor.

Her yıl yaklaşık 400 milyon kişiye bulaşan ve ölümlere de neden olabilen salgın hastalık, kırık kemik ağrılarına benzer belirtilere sahip olduğu için "kırık kemik humması" olarak da anılıyor.

New England Journal, Dang Humması, Endonezya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bilim insanları, 'bakterili sivrisinek' kullanarak dang humması vakalarını yüzde 77 azaltmayı başardı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Marmara'da 2 günde 392 m³ müsilaj toplandı! En çok İstanbul'dan çıktı 15:57 Marmara'da 2 günde 392 m³ müsilaj toplandı! En çok İstanbul'dan çıktı Sel suları tesisteki balıkları tarlalara sürükledi! Bölge halkı tarladan balık topladı 15:33 Sel suları tesisteki balıkları tarlalara sürükledi! Bölge halkı tarladan balık topladı 15:19 "Kahve acı olmuş" diyerek eşini öldüren müezzin, boynunu kendi kesmiş
Sedat Peker YouTube kanalını reklama açmış olsa şu ana kadar 1,8 milyon lira kazanacaktı 15:03 Sedat Peker YouTube kanalını reklama açmış olsa şu ana kadar 1,8 milyon lira kazanacaktı Tuğba Ekinci annesiyle pozlarını paylaştı! Görenler benzerliğe inanamadı 14:33 Tuğba Ekinci annesiyle pozlarını paylaştı! Görenler benzerliğe inanamadı Müsilajda skandal yaratacak iddia! Denizlerimize bilerek mi bırakıldı? 13:23 Müsilajda skandal yaratacak iddia! Denizlerimize bilerek mi bırakıldı?
Gülay'dan korkutan haber! 90'lı yılların sevilen şarkıcısı 3. kez kansere yakalandı 13:10 Gülay'dan korkutan haber! 90'lı yılların sevilen şarkıcısı 3. kez kansere yakalandı Cono aşireti ifşa oldu! Polis 71 kelimelik dili öğrenip fuhuş çetesini çökertti 11:54 Cono aşireti ifşa oldu! Polis 71 kelimelik dili öğrenip fuhuş çetesini çökertti

Son Dakika Haberleri
16:15 Fenomen Caner Çalışır'a ölüm yıl dönümünde ünlü dostlarından büyük vefasızlık! Tam 1 yıl önce hayatını kaybetmişti
15:42 Spor Bakanı Kasapoğlu'nun 'Hagi mi, Alex mi?' sorusuna Şenol Güneş sürpriz bir cevap verdi
15:39 Kısmi güneş tutulması başladı
15:26 Sevgilisinin ayrılmasını hazmedemeyince, hırsını araçlarını yakarak çıkardı
15:21 İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilginç çağrı: İsterse bir halı sahada futbol maçı yapabiliriz
15:08 Fenerbahçe'nin doktoru Burak Kunduracıoğlu Galatasaray'lı çıktı! Görevine son verildi
15:02 Sedat Peker YouTube kanalını reklama açmış olsa şu ana kadar 1,8 milyon lira kazanacaktı
14:52 Uzmanından açıklama geldi! Müsilajlı balık ve midye yenir mi?
14:32 Tuğba Ekinci annesiyle pozlarını paylaştı! Görenler benzerliğe inanamadı
14:25 Çalıntı eserler bulundu! Ömer Çelik: Adana Ulu Camii'nden çalınan tarihi eserler Hollanda'dan çıktı
Fenomen Caner Çalışır'a ölüm yıl dönümünde ünlü dostlarından büyük vefasızlık! Tam 1 yıl önce hayatını kaybetmişti Fenomen Caner Çalışır'a ölüm yıl dönümünde ünlü dostlarından büyük vefasızlık! Tam 1 yıl önce hayatını kaybetmişti         
16:16
Türkiye-İtalya maçında Avrupa Şampiyonası tarihinde ilk kez bir kadın hakem görev yapacak Türkiye-İtalya maçında Avrupa Şampiyonası tarihinde ilk kez bir kadın hakem görev yapacak         
15:48
İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilginç çağrı: İsterse bir halı sahada futbol maçı yapabiliriz İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilginç çağrı: İsterse bir halı sahada futbol maçı yapabiliriz         
15:21
Kademeli normalleşmede kısıtlamalar daha da esnetiliyor! Kulislerde konuşulan 3 senaryo var Kademeli normalleşmede kısıtlamalar daha da esnetiliyor! Kulislerde konuşulan 3 senaryo var         
15:17
Kıraç'ın Milli Takım marşı olay yarattı! Sosyal medya ikiye bölündü Kıraç'ın Milli Takım marşı olay yarattı! Sosyal medya ikiye bölündü         
14:37
Müge Anlı'daki cinayet aydınlatıldı! Cani kardeş, abisi ve yengesini nasıl öldürdüğünü itiraf etti Müge Anlı'daki cinayet aydınlatıldı! Cani kardeş, abisi ve yengesini nasıl öldürdüğünü itiraf etti         
14:00
Metropoll Araştırma'nın kararsız seçmenlere yönelik son anketinde ilginç sonuçlar ortaya çıktı! Yüzde 39,9 Metropoll Araştırma'nın kararsız seçmenlere yönelik son anketinde ilginç sonuçlar ortaya çıktı! Yüzde 39,9 "Millet İttifakı'na yakınım" diyor         
13:21
Son dakika: Ağrı'da tonlarca altın ve gümüş rezervi bulundu! Toplam piyasa değeri 1.23 milyar dolar Son dakika: Ağrı'da tonlarca altın ve gümüş rezervi bulundu! Toplam piyasa değeri 1.23 milyar dolar         
13:07
Çift maaş aldığını doğruladı! TRT Genel Müdürü: TRT'den 15.000, Türksat'tan 14.500 lira alıyorum Çift maaş aldığını doğruladı! TRT Genel Müdürü: TRT'den 15.000, Türksat'tan 14.500 lira alıyorum         
11:52
İBB'nin kayıp atlarının faturası Dörtyol Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü'ne kesilecek! Memurluktan çıkarılması isteniyor İBB'nin kayıp atlarının faturası Dörtyol Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü'ne kesilecek! Memurluktan çıkarılması isteniyor         
11:37
Henüz 14 yaşında! Denemek için giydiği 8 bin liralık ayakkabılarla çıkıp gitti Henüz 14 yaşında! Denemek için giydiği 8 bin liralık ayakkabılarla çıkıp gitti         
11:11
Tatil planı yapanlara önemli uyarı: Sahte siteler üzerinden rezervasyon dolandırıcılığına dikkat! Tatil planı yapanlara önemli uyarı: Sahte siteler üzerinden rezervasyon dolandırıcılığına dikkat!         
11:06
TAPDK bandrollerini ikinci kez kullanıp, devleti 80 milyon lira zarara sokacaklardı TAPDK bandrollerini ikinci kez kullanıp, devleti 80 milyon lira zarara sokacaklardı         
10:57
19 yıl önce restorasyon sırasında Adana'daki Ulu Camii'nden çalınan 500 yıllık çiniler Hollanda'dan çıktı 19 yıl önce restorasyon sırasında Adana'daki Ulu Camii'nden çalınan 500 yıllık çiniler Hollanda'dan çıktı         
10:24
Bakan Soylu'nun Peker açıklamaları AK Parti'de tartışma yarattı! 15 vekil Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kapısını çalacak Bakan Soylu'nun Peker açıklamaları AK Parti'de tartışma yarattı! 15 vekil Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kapısını çalacak         
09:00
Arkadaşlıkları aşk dönüşen Pınar Deniz ve Yiğit Kirazcı, öpüşürken yakalandı Arkadaşlıkları aşk dönüşen Pınar Deniz ve Yiğit Kirazcı, öpüşürken yakalandı         
08:50
Okulda büyük rezalet! Kocasını aldatan müdürün çıplak fotoğrafları ifşa oldu Okulda büyük rezalet! Kocasını aldatan müdürün çıplak fotoğrafları ifşa oldu         
23:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2021 16:48:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bilim insanları, "bakterili sivrisinek" kullanarak dang humması vakalarını yüzde 77 azaltmayı başardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement