Bilim İnsanları, Bakteriyel Enfeksiyonların Tedavisi İçin Yeni Yöntem Geliştirdi

Bakteriyel enfeksiyonlarda antibiyotiklere çok fazla güvenilse de antibiyotiklere direnç gösteren bakterilerin sayılarının artması doktorları ve hastaları tedavi planlamalarını değiştirmek zorunda bıraktı. Ayrıca, tamamlanması günler alan belirli enfeksiyonlara hangi bakterilerin sebep olduğunu belirlemek için yapılan son laboratuvar testlerinin sonuçları, hastalar için pek de olumlu olmadı.Korea Advanced Institute of Science and Technology'den (Kore Modern Bilim ve Teknoloji Enstitüsü) makine mühendisleri, 6-7 saat içerisinde doğru tedavi yöntemini belirleyebilen mikroçip antibiyotik test platformları geliştirdi.Genellikle klinisyenler, hayati risk taşıyan enfeksiyonlarda hastalara bir nevi antibiyotik kokteyli veriyor ve içerisindeki antibiyotiklerden bir tanesinin bakteriyel enfeksiyonu durdurmasını umut ediyor. Ancak bu tarz yöntemler bakterilerin antibiyotiklere direnç kazanmasını sağlıyor.Araştırmanın yazarlarından Jesse Jeon "Farklı ilaç kombinasyonlarının etkisini basit bir şekilde bulmak, sağlık alanında büyük bir etkiye sahip olacak gibi duruyor" dedi. Jeon ayrıca, takımının geliştirdiği hızlı mikro akışkan sistemin, test edilmiş tümleşik tedaviler konusunda bir ilk olduğunu dile getirdi.Koreli takımın geliştirdiği yeni antibiyotiğin hızı ve başarısı, iki kilit özelliği bulunan inovatif tasarımları sayesinde gerçekleşti. Bu özelliklerden ilki, antibiyotiğin doz aralığını geliştirmek oldu. İkinci özellik ise bakteriyel üremeyi ölçmek için uygun bir yöntem bulmaktı.Jeon, "Yaptığımız çalışmanın tek bir ilaçla oldukça verimli olduğunu ayrıca iki ilaçla birlikte de gayet iyi sonuçlar alabileceğini gördük. Şimdi ise bunu daha da geliştirmek istiyoruz" dedi.