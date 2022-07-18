Bilim insanları bir ilki başardı! Kuantum internet geliyor... Bilgiler ışınlanacak - Son Dakika
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Bilim insanları bir ilki başardı! Kuantum internet geliyor... Bilgiler ışınlanacak

18.07.2022 12:42

Kanada'da bilim insanları yaptıkları yeni araştırma ile kuantum internete yolunda ışığı gördü. Araştırmada silikon malzemenin kübit taşıyabileceğini ortaya çıkarken, silikon kullanılan ağların bilgiyi ışınlayabileceği belirlendi. Son çalışmayla kübitler arasında fotonik veya ışık tabanlı bağlantı sağlandı.

Kanada'daki araştırmacılar tarafından gerçekleştirilen yeni bir çalışma için kollar sıvandı. Kuantum internetin "kayıp halkasını" ortaya çıkardı. Son araştırma, mevcut internet ağlarında kullanılan ve klasik hesaplama bileşenlerini taşıyan silikon malzemenin, kuantum bitlerini (kübit) transfer edebileceğini gösterdi.

KUANTUM İNTERNET İÇİN KRİTİK DÖNÜM NOKTASI GEÇİLDİ

Bilim insanları, kuantum internet veya kuantum yoluyla veri taşımayı başarabilmek için birkaç problemle karşı karşıya geldi. Fakat Simon Fraser Üniveristesi araştırmacıları tarafından Nature dergisinde yayınlanan son çalışma, kuantum internet için önemli bir dönüm noktasının geride bırakıldığını gösterdi.

TEMEL SORUN SİLİKON KÜBİTLER

Silikon kübitler aslında kuantum internet için temel sorunlardan biridir. Veri aktarımını kuantum olarak gerçekleştirmeye çalışan araştırmacılar, kübitleri birbirine bağlamak zorundadır. Son çalışma ise silikon malzemedeki T merkezlerinin kübit taşıyabileceğini ortaya koydu. Kübitler arasında fotonik veya ışık tabanlı bağlantı sağlandı.

KUANTUM İNTERNET GELİYOR BİLİM İNSANLARI BİR İLKİ BAŞARDI

T merkezlerinin ayrıca mevcut fiber iletişim ve telekom ekipmanları için kullanılabileceği belirtildi. Araştırmayı yürüten Simon Fraser Üniversitesinden kuantum fizikçisi Stephanie Simmons, T merkezlerinin işleme ve iletişimi birlikte yürütebileceğini dile getirdi.

SİLİKON KÜBİT NE İŞE YARAR?

Silikon kübitiniz, veri merkezlerinde ve fiber ağlarda kullanılan aynı bantta fotonlar yayarak iletişimler kurabildiğinde, kuantum hesaplama için gereken milyonlarca kübiti bağlamak için aynı faydaları elde edersiniz.

DAHA ÖNCE DE ÖNEMLİ BİR ÇALIŞMA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Ayrıca kuantum internet için daha önce de önemli bir çalışma gerçekleştirildi. Bilim insanları, birbirine bağlı olmayan bilgisayarlara kuantum ağı üzerinden bilgi göndermek için önemli bir adım attı. Ağ üzerinde birbirine bağlı olmayan iki sistemin kuantum bilgisini "ışınlayabildiğini" gösterdi.
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Kaynak: Shiftdelete

Araştırma, Kanada, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Bilim insanları bir ilki başardı! Kuantum internet geliyor... Bilgiler ışınlanacak - Son Dakika

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