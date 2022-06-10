Plastik endüstrisinde kullanılan polistiren ile beslenen solucanların bu süre içinde hayatta kaldığı ve kilo aldığı gözlemlendi.

Kaynak: AA

Plastik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bilim insanları, bir solucan türünün plastik yiyebildiğini keşfetti - Son Dakika

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