Bilim insanları, "Bu bir felaket" diyerek doğadaki değişimi paylaştı - Son Dakika

İngiltere'deki Cambridge Üniversitesi'nden bilim insanlarının doğada yürüdükleri sırada fark ettikleri detay, çok önemli bir araştırmaya da öncülük etti. Çiçeklerdeki garipliği fark eden bilim insanları acil olarak çalışma masasına oturdu ve 18'nci yüzyılın ortalarına kadar giden bilimsel bir veri tabanını incelemeye aldı.

DEHŞETE DÜŞÜREN SONUÇ

Bilim insanları, 406 bitki türünü kapsayan 400.000'i aşkın bitki türünü gözlemlemelerinin ardından İngiltere'deki çiçeklerin küresel ısınma nedeniyle 1 ay erken açtığını ortaya koydu. Bilim insanları, çiçeklerin erken açma tarihi ile küresel ısınmanın arttığı tarihin de aynı olduğunu buldu.

TARIM İÇİN OLUMSUZ GÖRÜLÜYOR

Uzmanlar, her ne kadar bahar döneminde açan çiçeklerin doğada güzel görüntüler oluşturduğu fikrinde birleşse de erken açan çiçeklerin tarım ve hayvancılığa olumsuz etkileri olacağını söylüyor.