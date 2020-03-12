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Bilim insanları bugüne kadar görülen en küçük dinozoru 100 milyon senelik kehribar içinde keşfetti
41 dakika önce
Bilim insanları Myanmar'da bugüne kadar görülen en küçük dinozoru keşfetti. 100 milyon yıl öncesine dayanan kanatlı hayvanın başı, bir kehribar taşının içinde sıkışmış halde bulundu. 'Oculudentavis khaungraae' adlı kuş türü dinozorun kafatası kehriban taşında sıkışarak doğal olarak muhafaza edildi
Bilim insanları Myanmar'da bugüne kadar görülen en küçük dinozoru keşfetti. 100 milyon yıl öncesine dayanan kanatlı hayvanın başı bir kehribar taşının içinde sıkışmış halde bulundu.
'Oculudentavis khaungraae' adlı kuş türü dinozorun kafatası, kehriban taşında sıkışarak doğal olarak muhafaza edildi.
Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 07:45
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