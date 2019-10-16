Bilim insanları

Bulaşıcı Hastalıkları Önleme Derneği (BUHASDER) ev sahipliğinde düzenlenen "BUHASDER Kongresi 2019 ve Tepecik 8. Enfeksiyon Günleri" İzmir'de başladı.

İzmir'in Selçuk ilçesindeki bir otelde düzenlenen kongreye, farklı disiplinlerden 529 yerli ve yabancı bilim insanı katılıyor. Kongrede, "İklim Değişikliği ve Enfeksiyonlar", "Afet ve Kriz Durumlarında Enfeksiyonlara Yaklaşım" ve "Göç ve Enfeksiyon" konularında oturumlar gerçekleştiriliyor. Kongre süresince katılımcılara HIV enfeksiyonları, salgın yönetimi, yoğun bakımda hasta bakımı, antibiyotik yönetimi gibi konularda kurslar verilecek.

BUHASDER Başkanı Prof. Dr. Şükran Köse, yaptığı açıklamada, sağlığı bütüncül yaklaşımla ele aldıklarını ve kongreye hekimlerin yanı sıra birçok farklı disiplinden bilim insanını konuk ettiklerini anlattı. BUHASDER'in koruyucu hekimliği ön plana çıkaran bir sivil toplum kuruluşu olduğunu belirten Prof. Dr. Köse, kadınlar ve çocuklara öncelik vererek tüm toplumu bulaşıcı hastalıklar konusunda eğitmeyi hedeflediklerini aktardı.

Kongre kapsamında 5 kurs, 36 konferans, 36 oturum düzenleneceğini ifade eden Prof. Dr. Köse, bilimsel yayınlarla da dernek faaliyetlerini kalıcı hale getirmeyi amaçladıklarını dile getirdi.

"Bir grup hastalık var ki Türkiye'de görülme riski artacak"

Ege Üniversitesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kirami Ölgen, yaptığı açıklamada, kongrenin konularından olan iklim değişikliğinin insan sağlığını etkileyen önemli faktörlerden biri olduğuna işaret ederek şunları söyledi:

"İnsan eliyle olan bir değişiklik olan sera gazlarının artışı, iklimin ısınması anlamına geliyor. Sıcak iklim alanının genişlemesiyle tropikal hastalıkların görülmesi riski de artıyor. Bir grup hastalık var ki Türkiye'de görülme riski artacak. Bu konuyla ilgili çeşitli senaryolar var. Şu an görülmeyen bazı hastalıkların uzun vadede gündeme gelme ihtimali olabilir."

BUHASDER Kongresi ve 8.Tepecik Enfeksiyon Günleri, 20 Ekim'de sona erecek.