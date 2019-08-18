Bilim insanları, buzul statüsünü kaybeden Okjökull'a veda etti

İklim değişikliği, buzulları eritmeye devam ediyor. İzlanda 'da bulunan Okjökull buzulu, 2014 yılında, erimeden dolayı 'buzul' statüsünü kaybetmişti. Bilim insanları, Okjökull'a, 'Geleceğe mektup' kazınmış mezar taşını andıran bir levha ile veda etti.

İklim değişikliği nedeniyle 2014 yılında, eridiği için buzul statüsünü kaybeden Okjökull buzuluna, bilim insanları anlamlı bir yazıyla veda etti. Yapılan levha üzerine, İngilizce ve İzlandaca olarak, "Ok, buzul statüsünü kaybeden ilk İzlanda buzulu. Önümüzdeki 200 yılda, tüm buzullarımızın aynı yolu izlemesi bekleniyor. Bu anıt ne olduğunu bildiğimizi ve ne yapılması gerektiğini bildiğimizi kabul etmektir. Yaptığımızı sadece sen biliyorsun" yazılarak gelecekteki nesillere seslenildi.

'BÜYÜK TEHLİKELER YOLDA'

Bilim insanları, buzulların bu hızla erimesinin gelecekte çok büyük tehlikelere yol açacağını belirtti.

2100 yılına kadar, 2 milyara kadar insan ya da dünya nüfusunun yaklaşık beşte biri, 2017 çalışmasına göre, yükselen okyanus seviyelerinden dolayı evlerinden iç bölgelere taşınmak zorunda kalabilir.

'İÇME SULARI DA TEHLİKEDE'

Milyonlarca insan, özellikle Hindu Kush Himalaya bölgesinde ve And Dağları'nda içme suyu için buzullara bağımlı.

Dağların yakınındaki kuru iklimlerde buzullar, yağış ve tatlı su topluyor ve daha soğuk aylarda buz olarak depolanıyor. Yaz geldiğinde, buz eriyor ve nehirlere ve akıntılara doğru akıyor, bu da içme suyu sağlıyor.