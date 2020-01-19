Bilim insanları canlı ve kendini tamir edebilen tuğla üretti - Son Dakika
Son Dakika Dünya Bilim insanları canlı ve kendini tamir edebilen tuğla üretti - Son Dakika Dünya

Bilim insanları canlı ve kendini tamir edebilen tuğla üretti

20 dakika önce

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Colorado Boulder Üniversitesi'nde araştırma yapan disiplinlerarası bir ekip, kendini yenileyebilen canlı tuğla üretti. İnşaat sektörünü devrim yaratabilecek gelişme sayesinde sürdürülebilir yapılar inşa etmek ve sera gazı salınımını azaltmak mümkün olacak.

Bilim insanları canlı ve kendini tamir edebilen tuğla üretti, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri'nde bilim insanları kendini yenileyebilen canlı tuğla üretti. İnşaat sektörünü devrim yaratabilecek gelişme sayesinde sürdürülebilir yapılar inşa etmek ve sera gazı salınımını azaltmak mümkün olacak.


Colorado Boulder Üniversitesi'nde araştırma yapan disiplinlerarası ekip, kum ve bakterilerden canlı ve üreyebilen bir beton geliştirdi.

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Amerika Birleşik Devletleri, Colorado, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 08:29 
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