Bilim insanları canlı ve kendini tamir edebilen tuğla üretti

Amerika Birleşik Devletleri'nde bilim insanları kendini yenileyebilen canlı tuğla üretti. İnşaat sektörünü devrim yaratabilecek gelişme sayesinde sürdürülebilir yapılar inşa etmek ve sera gazı salınımını azaltmak mümkün olacak.



Colorado Boulder Üniversitesi'nde araştırma yapan disiplinlerarası ekip, kum ve bakterilerden canlı ve üreyebilen bir beton geliştirdi.