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Bilim insanları, Çorum Müzesi'ni gezdi

39 dakika önce

ÇORUM'da, 7'ncisi düzenlenen 'Anorganik Kimya Kongresi' için kente gelen 60 farklı üniversiteden 25'i yabancı, yaklaşık 350 bilim insanı, Çorum Müzesi'ni ziyaret etti.

Bilim insanları, Çorum Müzesi'ni gezdi, System.String[]
ÇORUM'da, 7'ncisi düzenlenen 'Anorganik Kimya Kongresi' için kente gelen 60 farklı üniversiteden 25'i yabancı, yaklaşık 350 bilim insanı, Çorum Müzesi'ni ziyaret etti.
Kentte bu yıl 7'ncisi düzenlen 'Anorganik Kimya Kongresi' için Amerika, Almanya, Fransa, Özbekistan, Portekiz ve Azerbaycan gibi ülkelerinden çok sayıda akademisyen Çorum'a geldi. 2 yılda bir düzenlenen kongre için gelen grup, Çorum'u da gezdi.  Hitit Üniversitesi, Kimya Bölüm Başkanı Prof. Dr. Faruk Gökmeşe, kendi alanında önemli çalışmalara sahip bilim insanlarının bir araya geldiğini söyledi. Gökmeşe, bilim insanlarının Çorum Müzesi'ni de gezdiklerini dile getirdi. 
'KENT DOKUSU BENİ ETKİLEDİ'
Müze gezisiyle ilgili konuşan Almanya Bonn Üniversitesi İnorganik Kimya Enstitüsü'nden Prof. Dr. Robert Glaum, Çorum'u ve Hitit'leri ortaokul sıralarında öğrendiğini söyleyerek, "Çorum'a geleceğimi hiç hayal etmemiştim. Geldiğimde ise Çorum'un tarihi olsun, kent dokusu olsun, beni çok etkiledi" dedi. 
Müze ziyaretinin ardından grup, arkeolojik kazılar ve elde edilen eserleri de inceleyip, Boğazkale'ye gitti.


- Çorum
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 03:10 Kaynak: DHA
Fransa, Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Çorum, Kültür Sanat
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