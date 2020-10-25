Bilim insanları, deniz dibinde yaklaşık 4 bin yıllık eserlere ulaştı - Son Dakika

Bilim insanları, deniz dibinde yaklaşık 4 bin yıllık eserlere ulaştı

25.10.2020 16:16
Bilim insanları, deniz dibinde yaklaşık 4 bin yıllık eserlere ulaştı, System.String[]

TÜRKİYE Batık Envanteri Projesi çalışmaları kapsamında Muğla'nın Marmaris ilçesi Bozburun Mahallesi açıklarında Koca Piri Reis Araştırma Gemisi ile çalışan Türk bilim insanları, su altında Tunç Çağı'ndan kalma liman izleriyle, yaklaşık 4 bin yıllık yüzlerce tarihi esere ulaştı.

TÜRKİYE Batık Envanteri Projesi çalışmaları kapsamında Muğla'nın Marmaris ilçesi Bozburun Mahallesi açıklarında Koca Piri Reis Araştırma Gemisi ile çalışan Türk bilim insanları, su altında Tunç Çağı'ndan kalma liman izleriyle, yaklaşık 4 bin yıllık yüzlerce tarihi esere ulaştı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı izni ile Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknoloji Enstitüsü'nden bilim insanlarının yürüttüğü proje yaklaşık 2 yıldır devam ediyor. Türkiye kıyılarındaki batıkların envanterini çıkarmak üzere yürütülen çalışmada çarpıcı arkeolojik keşiflere imza atılıyor. Önceki gün çalışma kapsamında Marmaris-Bozburun bölgesinde Minos uygarlığına ait olduğu tahmin edilen izlere rastlayan bilim insanları, çok az verinin ele geçtiği Tunç Çağı ticaret rotalarına ilişkin bilgileri de arkeoloji dünyasının dikkatine sundu.

Tunç Çağı'nda su seviyesine ilişkin bilimsel çalışma yaptıkları sırada sürpriz şekilde yüzlerce konik kap, tezgah ağırlıkları, mutfak kapları, gaga ağızlı testilerden oluşan seramikler ile taş baltalara ulaşan ekip, eserlerin M.Ö. 18'inci yüzyıla yani Orta Tunç Çağı'na tarihlendiğini ortaya çıkardı. Tunç Çağı'ndan günümüze kalan en büyük ve en eski buluntuların yer aldığı tahmin edilen bölgede Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi Başkanlığı ve Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Harun Özdaş bilimsel danışmanlığında yürütülen çalışmayla Anadolu ve Minos medeniyetleri arasındaki ilişkinin ortaya çıkarılması, dönemin ticaret rotasına ilişkin veriler elde edilmesi bekleniyor.

Kalıntıları inceleyen uzmanlar Muğla, Rodos arasında bir ticaret rotasının olduğunu ifade ettiler. Uzmanlar, "Buluntular, büyük olasılıkla Girit'te üretilen seramiklerin ihracat için Rodos ve Bozburun Yarımadası üzerinden kuzeye İassos, Milet, Efes ve Truva'ya, Kuzey Ege'ye gittiğini ve bir ticaret rotasının olduğunu gösteriyor. Bu rotaya ilişkin günümüze kadar çok fazla veri bulunmadığı öğrenildi. Yine bu önemli buluşu yapan ekibin 2019 yılında benzer bir dalış yaptığı önemli eserlere ulaşmıştı" dedi.


- Muğla
Bilim insanları, deniz dibinde yaklaşık 4 bin yıllık eserlere ulaştı
Bilim insanları, deniz dibinde yaklaşık 4 bin yıllık eserlere ulaştı
Bilim insanları, deniz dibinde yaklaşık 4 bin yıllık eserlere ulaştı
Bilim insanları, deniz dibinde yaklaşık 4 bin yıllık eserlere ulaştı
Bilim insanları, deniz dibinde yaklaşık 4 bin yıllık eserlere ulaştı

Bozburun, Marmaris, Muğla, Türk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bilim insanları, deniz dibinde yaklaşık 4 bin yıllık eserlere ulaştı - Son Dakika

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