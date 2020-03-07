Bilim insanları dönüş yolunda - Son Dakika

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 4. Ulusal Antarktika Bilim Seferinin tamamlandığını açıkladı.



Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde ve TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü (KARE) koordinesinde gerçekleşen 4. Ulusal Antarktika Bilim Seferi'ne katılan bilim insanları, Beyaz Kıta'da yürüttükleri 15 projeyi sonuçlandırdı. Kayseri'de konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Dördüncü seferimiz 30 günde tamamlandı, bilim insanlarımız şu an yurda dönüş yolundalar" diye konuştu.



Sefer Lideri Prof. Dr. Ersan Başar ise planlama ve lojistik beceri ile seferin sorunsuz bir şekilde tamamlandığını ve dönüşe geçtiklerini açıkladı.



30 günde tamamlandı



Sefer Lideri Prof. Dr. Ersan Başar, toplam 15 bilimsel projeyi gerçekleştirmek amacıyla Antarktika'ya geldiklerini hatırlatarak, "Hava koşullarını da hesaba katarak planlamamızı 40 gün olarak yapmıştık. Hava şartlarının denizde ve karada çalışmaya izin vermesi bunun yanında lojistik ve planlanmadaki tecrübelerimiz seferin 30 günde tamamlanmasına imkan sağladı" dedi.



Kaza yaşanmaması sevindirici



Önceki seferlerde bir bilim insanı için ortalama çalışma süresinin 5-7 gün olduğunu ifade eden Prof. Başar, "Ancak bu yıl bilim insanlarımızın en az çalışanı bile 10 günün üzerinde sahada kalma imkanı buldu. Bu da alınan bilimsel örnek sayısında büyük bir artış sağladı. Sefer boyunca katılımcılarımızın sağlığı ile ilgili hiçbir sorun yaşanmaması herhangi bir kazanın meydana gelmemesi bizim açımızdan diğer bir sevindirici konu oldu" diye konuştu.



Bilim dünyasına kaynak



Prof. Başar, geçen yıl Horseshoe Adası'nda kurulan Türkiye'nin geçici bilim üssü sayesinde çalışmaların büyük oranda kolaylaştığını söyleyerek, "Önümüzdeki yıllarda kalıcı bilim üssümüzün kurulması ile hem buraya gelen bilim insanı sayısında hem de buradaki kalma süresinde meydana gelecek artış, üretilecek bilimsel yayınların sayısını ve niteliğini katbekat arttıracaktır. Burada yaptığımız bilimsel çalışmalar yalnızca Türkiye'ye değil tüm bilim dünyası için ciddi kaynak oluşturacaktır" ifadelerini kullandı.



Lojistikten Sorumlu Sefer Lider Yardımcısı Özgün Oktar, Beyaz Kıta'ya düzenlenen her seferin sadece hazırlığının yaklaşık bir yıl sürdüğünü belirterek, "Dünyanın en uzak noktasındayız. Türkiye'den kuş bakışı 14 bin 430 kilometre uzaktayız. Buraya bir vidanın gelmesi başlı başına büyük iş" diye konuştu.



Soğuk zincirle geliyor



Saha çalışmalarında toplanan örneklerin, öncelikli olarak türlerine göre sınıflandırıldığını anlatan Doç. Oktar, "Daha sonra bozulma ihtimali olan örnekler soğuk zincirle Türkiye'ye gönderiliyor. Geri kalan örnekler ise kargo ile Türkiye'ye getirilerek bilim insanlarına teslim ediliyor" dedi.



Takip eden değil aktif rol oynayan ülke



Bu toplantılarda tecrübe paylaşımı kadar bazı ortaklıkların kurulmasına da zemin oluşturduğunu kaydeden Oktar, şöyle devam etti: Türkiye'nin de içinde bulunduğu 5 ülke tarafından başlatılan Antarktika Yarımadası Lojistik Özel Görev Grubu, lojistik faaliyetlerin maliyetlerin nasıl düşürülebileceğini ve ortaklığın nasıl yapılacağına ilişkin toplantı 2 yıl önce Türkiye'de yapıldı. Bu toplantı ve ortaklıklar Türkiye'nin Antarktika konusunda artık takip eden değil daha aktif rol oynayan ve karar verme mekanizmasında yer alan bir ülke haline geldiğinin göstergesidir." - ANKARA