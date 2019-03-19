Bilim İnsanları Dünya'nın Geleceğini Kapadokya'da Konuştu

Son 10 yılda dünyada önemli bir alan olarak gelişen Çevreci Beşerî Bilimler alanının Türkiye'de yerleşmesi için Kapadokya Üniversitesi bünyesinde kurulan Çevreci Beşerî Bilimler Uygulama ve Araştırma Merkezi, ilk etkinliğini "Environmental Humanities in the Anthropocene Age" (Antroposen Çağı'nda Çevreci Beşeri Bilimler) başlığıyla düzenledi.

Kapadokya Üniversitesinin Mustafapaşa Yerleşkesinde düzenlenen konferansa Türkiye dışında 5 farklı ülkenin üniversitelerinden, Türkiye'den ise 16 farklı üniversiteden akademisyen ve araştırmacı konuşmacı olarak katıldı. Etkinliğe üniversite öğrencilerinin de yoğun ilgisi vardı.

Konferansın açılış konuşmasını yapan Kapadokya Üniversitesi Çevreci Beşerî Bilimler Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkezi Müdürü Prof. Dr. Serpil Oppermann, uluslararası koordinasyon içerisinde yürütülecek bu tür disiplinler arası araştırmalar ile içerisinde bulunduğumuz ekolojik krizler ve belirsizliklerin aşılması için çözümler üretilebileceğini ifade ederek, 7 oturum olarak planlanan konferansta konuşacak tüm bilim insanlarına teşekkür etti.

Prof. Dr. Serpil Oppermann'ın ardından kürsüye çıkan İsveç Mälardalen Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Steven Hartman, 21. yüzyılın iklim değişikliği gibi daha önce benzeri görülmemiş zorlukların anlaşılıp aşılabilmesi için Beşerî Bilimlerde bir paradigma değişikliği yaşanması gerektiğini ifade edip; bu değişikliğin gerektirdiği yeni yaklaşımların ve uygulamaların küresel çapta örneklerini tanıtırken, konferansa Ecole Normale Supérieure de Lyon'dan katılan filozof Patrick Degeorges ise bu paradigma değişiminin gerçekleşmesi için sosyal ve beşerî bilimcilerin daha fazla fen bilimleri, fen bilimleriyle ilgilenenlerin de daha fazla sosyal ve beşerî bilim okumaları gerektiğini söyleyerek, asıl amacın "doğayı beşerî bilimlere taşımak değil, beşeri bilimleri doğaya taşımak" olması gerektiğini vurguladı.

Çeşitli tarihsel dönemlerden ve ülkelerden edebiyat, sanat, sinema ve kültür metinlerinin incelendiği konuşmalardan oluşan iki günlük konferans sırasında yakın dönemde Türkiye'de bu alanda atılabilecek yeni adımlar için ön çalışmalar yapılırken, daha geniş kapsamlı projeler için ilk adımların atıldığı açıklandı.