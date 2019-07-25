Bilim insanları Erzurum Kongresi'ni canlandırdı

Erzurum'da, Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ), Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) ve Türk Tarih Kurumunca düzenlenen "100. Yılında Erzurum Kongresi Uluslararası Sempozyumu", bilim insanlarının tarihi Erzurum Kongre Binası'nda yaptığı temsili kongre ile sona erdi.

Erzurum'da, Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ), Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) ve Türk Tarih Kurumunca düzenlenen "100. Yılında Erzurum Kongresi Uluslararası Sempozyumu", bilim insanlarının tarihi Erzurum Kongre Binası'nda yaptığı temsili kongre ile sona erdi.

ETÜ Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda 3 gün süren sempozyuma, 30 farklı üniversiteden 64 bilim insanının yanı sıra çok sayıda akademisyen, Kazım Karabekir Paşa'nın kızı Timsal Karabekir, öğrenciler ile davetliler katıldı.

Sempozyumun son gününde akademisyenler tarihi Erzurum Kongre Binası'nı ziyaret ederek, sempozyum sürecini başlıklar halinde tekrarladı.

Duygulu anların da yaşandığı kongre binasında katılımcılar, Erzurum Kongresi'ni temsili olarak canlandırdı.

ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak'a ev sahipliğinden ötürü teşekkür eden davetliler, daha sonra kentin tarihi ve turistik mekanlarını gezdi.

Sempozyumla ilgili AA muhabirine değerlendirme yapan Rektör Çakmak, "100. Yılında Erzurum Kongresi Uluslararası Sempozyumu"nu ETÜ, KTÜ ve Türk Tarih Kurumu iş birliği ile gerçekleştirdik. Sempozyumumuz 100 yıl önce yaşanan ruh, iman ve bilincin tekrar yaşanması ve yaşatılması anlamında oldukça önemli bir misyonu yerine getirmiştir." dedi.

Sempozyumun Erzurum Valiliğince de desteklendiğini aktaran Çakmak, "Sempozyum, ülkemizin dört bir yanından ve yurt dışından misafirlerimizin bir araya gelmesi, tarihi Erzurum Kongresi'nin milli cemiyetleri bir araya getirmesi gibi birleştirici ve kapsayıcı yönünü bir kez daha göstermesi bakımından da oldukça anlamlı olmuştur. Bu bağlamda, vatanımızın kurtuluş meşalesinin yakıldığı Erzurum Kongresi'nin baş mimarlarından Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Kazım Karabekir Paşa ve kongre delegelerini bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyorum." ifadelerini kullandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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