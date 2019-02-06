Son Dakika Haberleri: Bilim İnsanları, Fok Dışkısında Bulunan Usb Belleğin Sahibini Arıyor

Bilim İnsanları, Fok Dışkısında Bulunan Usb Belleğin Sahibini Arıyor

48 dakika önce

Bilim insanları, fok atıklarından çıkan ve hala çalışır durumdaki USB belleğin sahibini bulmaya çalışıyorlar.

Bilim İnsanları, Fok Dışkısında Bulunan Usb Belleğin Sahibini Arıyor, System.String[]
USB bellekler, dünyanın en çok kaybolan elektronik eşyası olma ihtimaline sahipler. Kaybolan bellekler sık sık garip yerlerden çıksa da bu USB bellek kadar garip bir yerde bulunan başka bir USB bellek olması zor görünüyor.




Yeni Zelanda'nın en güneyinde yer alan South Island'da çalışmalar yapan National Institute of Water and Atmospheric Research (Ulusal Su ve Atmosferik Araştırmalar Enstitüsü - NIWA)'de görevli bilim insanları, bölgede yaşayan fokları incelerken ilginç bir şeyle karşılaştı.



Bir leopar fokunun dışkısında USB bellek bulundu. Bu bellek, 2017 yılından bu yana NIWA'daki bir buzdolabında duruyordu. Üç hafta önce incelenmek üzere dondurucudan çıkarılan dışkının çözünmesiyle birlikte USB bellek de ortaya çıktı.




USB bellek hala çalışıyor. Belleğin içinde ise deniz aslanlarının fotoğrafları ve foklarla birlikte kano yapan birinin videosu bulunuyor.

NIWA, bu nadir canlıların plastik yemesini oldukça endişe verici buluyor. Kurumun amacı, mümkün olduğunca çok fok bularak korunduklarından emin olmak.
Kaynak: WebTekno

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 01:15 

Teknoloji
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Facebook, Messenger'da Mesajların Silinmesine İzin Veren Güncellemeyi Yayınladı İntihar Girişiminde Bulunan Madde Bağımlısı Genci, Yüzlerce Kişi İzledi

AK Parti'nin Marmaris Adayı Serkan Yazıcı'nın, Uzay Mekiğine Benzeyen Seçim Aracı Dikkat Çekti Son Dakika! Cumhurbaşkanlığı Spor Resmen Kuruldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.2.2019 14:03:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bilim İnsanları, Fok Dışkısında Bulunan Usb Belleğin Sahibini Arıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]